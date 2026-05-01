Водійка знепритомніла під час руху: учні зупинили автобус і уникли аварії (відео)
У шкільному автобусі в США сталася надзвичайна ситуація — водійка знепритомніла за кермом. Учні швидко відреагували та зупинили транспорт.
У США п’ятеро учнів середньої школи з округу Генкок зупинили шкільний автобус після того, як водійка знепритомніла під час руху чотирисмуговою дорогою. Інцидент стався 22 квітня в сільській місцевості поблизу міста Кілн і потрапив на камери спостереження.
Про це повідомляє New York Post.
На відео видно, як школярі помітили, що водійка Лія Тейлор втратила контроль над транспортом. За словами очевидців, жінка раптово ослабла і опустила голову, після чого автобус почав відхилятися вбык
Один із шестикласників, 12-річний Джексон Каснейв, схопив кермо, щоб вирівняти рух. Його однокласник Дарріус Кларк натиснув на гальма, зупинивши автобус. Хлопець розповів, що транспорт почав набирати швидкість, і під час гальмування його ледь не кинуло вперед.
Тим часом восьмикласниця Кейлі Кларк зателефонувала до служби порятунку, а її однокласниця Дестіні Корнеліус допомогла водійці, давши їй ліки, які та тримала в руці.
Як зазначає Fox News директорка школи Мелісса Сосьє зазначила, що пишається реакцією учнів і не здивована їхньою зібраністю. За її словами, ситуація могла мати серйозні наслідки, однак діти впоралися саме так, як потрібно було в екстреному випадку.
П’ятьох школярів — Маккензі Фінч, Джексона Каснейва, Дарріуса Кларка, Кейлі Кларк та Дестіні Корнеліус — відзначили під час шкільного заходу за їхні дії.
Сама Лія Тейлор подякувала дітям і зазначила, що вони фактично врятували життя їй та всім, хто перебував у салоні автобуса.
Сама Лія Тейлор подякувала дітям і зазначила, що вони фактично врятували життя їй та всім, хто перебував у салоні автобуса.