103
1 хв

Армія РФ вдарила по Дніпру ракетами: перші деталі від влади

Олена Капнік
Армія РФ вдарила по Дніпру ракетами: перші деталі від влади

© Associated Press

Зранку 9 серпня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Сталися руйнування на території підприємства. Пошкоджено автомобілі та будівлі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Через російський удар ракетами постраждали троє людей: 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх шпиталізували лікарні у стані середньої тяжкості.

Окрім того, під ударом окупантів була Нікопольщина. Є загибла і постраждалий. У населених пунктах району частково зруйновані приватні будинки, господарські споруди, лінія електропередач.

Зокрема, через влучання FPV-дроном по Мирівській громаді вчора ввечері спалахнула господарська споруда. Полум'я рятувальники загасили. Побите авто.

