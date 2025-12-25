ТСН у соціальних мережах

292
1 хв

Чи просуваються росіяни на Сумщині після нового прориву кордону: коментар ДПСУ

Російські окупанти намагаються просунутися вглиб Сумської області, однак їм це не вдається.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Після прориву кордон та заходу до села Грабовське російські окупанти намагаються просунутися вглиб Сумської області, проте їм це не вдається.

Таку заяву в ефірі загальнонаціонального телемарафону зробив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

«Щодо росіян, які зайшли туди і намагаються просунутися вглиб території нашої держави, то нічого їм не вдається, тому що всі складові Сил оборони та підрозділи Збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби не дають ворогові це зробити, застосовуючи і артилерію, і безпілотні літальні апарати», — запевнив він.

За його даними, на момент, коли противник розпочав такі дії, українським воїнам довелося відійти з деяких позицій:"І водночас ще раз наголошу, просунутися за межі цього населеного пункту, противнику не вдається і по ньому завдається вогневої поразки та утримуються ті позиції, на яких знаходяться наші військовослужбовці».

Він додав, що у межах Хотинської та Юнаківської громад ворог також виявляє свою певну активність щодо спроб атакувати позиції українських воїнів.

Нагадаємо, 18 грудня російські окупанти зайшли до села Грабовське Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону з РФ, та вивезли звідти близько 50 місцевих жителів на територію Росії.

