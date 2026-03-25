Дрони РФ вдарили по житлових районах міста: багато поранених, пожежі, знищені будинки і авто (фото)

Атака на Харків 25 березня. / © Олег Синєгубов

Вдень 25 березня армія РФ атакувала безпілотниками Харків. Один з «прильотів» стався просто у двору багатоповерхівки. Інший — по приватному житловому будинку.

Російська армія посеред дня запустила безпілотники по обласному центру. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під прицілом опинилися два райони міста.

Зауважимо, що тривога у Харківської районі триває вже понад 11 годин — від 01:57. Вибухи у місті пролунали після 11:00. За даними облпрокуратури, для цієї атаки окупанти застосували БпЛА типу «Герань-2».

Наслідки атаки

Один дрон атакував двір багатоповерхового житлового будинку в Холодногірському районі міста. Ударом було знищено кілька припаркованих автомобілів. Крім того, вибито вікна багатоповерхівки.

Удари були по Холодногірському та Новобаварському району. / © Олег Синєгубов

У Новобаварському районі Харкова російський дрон атакував приватний будинок. Виникла пожежа. Вибухом пошкоджено сусідні житлові будинки.

За словами міського голови Ігоря Терехова, влучання сталося на території приватного сектору. Він уточнив, що також було пошкоджено газову мережу. Вибиті вікна у кількох приватних та багатоквартирних будинках. Також є постраждалі.

Що відомо про потерпілих

За даними влади, під час атаки дронів потерпіло майже десять осіб у двох районах міста. Минулося без загиблих.

Внаслідок обстрілу в Холодногірського району травмовано жінок 66 і 70 років. Одна потерпіла перебуває у важкому стані. Її шпиталізували. Також зазнала гострої стресової реакції 15-річна дівчина.

Водночас у Новобаварському районі кількість постраждалих зросла до п’яти. Внаслідок атаки вибухових поранень зазнали чоловіки 71 і 58 років та 84-річна жінка. Їх шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Медики констатували гострий стрес у 48-річного чоловіка і 85-річної жінки.

Як повідомлялося, у середу, 25 березня, Кремль після атаки на захід «кошмарить» нові області. Зокрема, у Харкові ніч розпочалася із серії потужних вибухів, а згодом вдень окупанти вдарили по місту дронами. Загалом протягом минулої доби ворог випустив по регіону 12 БпЛА «Герань-2», 11 «Молній» та понад 25 інших безпілотників.