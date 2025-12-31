ТСН у соціальних мережах

Моторошний прогноз на 2026 рік від Безуглої: без миру і виборів

Безугла назвала мілітаризацію єдиним шляхом до виживання України у 2026 році і закликала до радикальної реформи нацбезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Безугла шокувала прогнозом на 2026 рік

Нардепка Мар’яна Безугла зробила моторошний прогноз на наступний, 2026 рік. Депутатка вважає, що в Україні у новому році не буде виборів та триватиме війна.

Про це вона написала у Facebook.

«Підсумків року не буде. Все вже сказала, показала і виявилася права, на жаль. Без військової реформи ми — хоспіс. Війна триває. Миру не буде. Виборів не буде», — пише Безугла.

На думку нардепки, тільки мілітаризація — єдиний шлях до сталого виживання держави.

«Ціль на 2026: злам інерційного сценарію всіма можливими способами. Особиста ціль на 2026: злам інерційного сценарію війни в межах і за межами моїх можливостей. Реформа нацбезпеки та оборони», — таку мету поставила собі Безугла на новий рік.

Раніше ТСН.ua підбив підсумки 2025 року і з’ясував, чи вистоїть Україна 2026-го.

