Моторошний прогноз на 2026 рік від Безуглої: без миру і виборів

Безугла шокувала прогнозом на 2026 рік

Нардепка Мар’яна Безугла зробила моторошний прогноз на наступний, 2026 рік. Депутатка вважає, що в Україні у новому році не буде виборів та триватиме війна.

Про це вона написала у Facebook.

«Підсумків року не буде. Все вже сказала, показала і виявилася права, на жаль. Без військової реформи ми — хоспіс. Війна триває. Миру не буде. Виборів не буде», — пише Безугла.

На думку нардепки, тільки мілітаризація — єдиний шлях до сталого виживання держави.

«Ціль на 2026: злам інерційного сценарію всіма можливими способами. Особиста ціль на 2026: злам інерційного сценарію війни в межах і за межами моїх можливостей. Реформа нацбезпеки та оборони», — таку мету поставила собі Безугла на новий рік.

