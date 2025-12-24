Перевозили кілограми метамфетаміну до України: який запобіжний захід обрав суд

Суд обрав зловмисникам запобіжний захід / © Pixabay

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави чоловікові та жінці, яких затримали під час спроби контрабанди метамфетаміну через пункт пропуску “Ужгород — Вишнє Нємецьке”.

Про це пише журналіст Віталій Глагола.

Йдеться про водійку автомобіля Audi Q3 та її пасажира, яких викрили українські прикордонники під час проходження контролю. Під час огляду транспортного засобу службовий собака виявив наркотичні речовини, приховані як на тілі пасажира, так і в багажі автомобіля. Згодом під час слідчих дій у Закарпатській області було знайдено додаткові партії заборонених речовин.

Загальна вага вилученого метамфетаміну перевищує 5 кілограмів. За даними правоохоронців, вартість такої партії на чорному ринку сягає мільйонів гривень. Слідство триває, встановлюються всі обставини злочину та можливі спільники.

Суд обрав зловмисникам запобіжний захід / © Віталій Глагола

Журналіст підмітив, що службовому собаці, який знайшов наркотики, заблюрили мордочку.

“Логічно — агент під прикриттям. Такі кадри й така “оперативна зовнішність” мають бути в безпеці”, — шуткує він.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники перехопили Audi Q3, яким намагалися незаконно ввезти до України велику партію амфетаміну. За інформацією джерел, автомобіль раніше десятки разів безперешкодно проходив контроль на словацькому боці кордону.

Водійка Галина Тороні та пасажир Юрій Козар користувалися стабільним маршрутом: зафіксовано щонайменше 13 перетинів кордону цим автомобілем за короткий проміжок часу, чотири з яких — разом. Під час останньої поїздки службовий собака виявив майже 1 кг амфетаміну, закріпленого на тілі пасажира, ще понад 1 кг — у багажнику. Під час обшуків у Мукачівському районі правоохоронці знайшли ще близько 2 кг психотропних речовин.