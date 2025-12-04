- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 270
- Час на прочитання
- 1 хв
Після ураження одного з ворожих полігонів на мисі Чауда активність росіян знизилася
Сергій Братчук зазначив, що звідти по Україні запускали «шахеди» та «герані».
Після ураження одного з ворожих полігонів на мисі Чауда на півдні Феодосійської затоки у тимчасово окупованому Криму активність росіян дещо знизилася.
Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері телеканалу «Ми-Україна».
Братчук зазначив, що звідти по Україні запускали «шахеди» та «герані».
«Тимчасово окупований Крим або Приморсько-Ахтарськ — звідти ворог нас максимально намагається активувати. Хоча інколи змінює локації на території РФ, звідки дрони можуть прориватися на Південь України. Ну і тактика — скупчуються над Чорним морем, тому важливо їх там і збивати», — додав він.
Нагадаємо, ЗСУ атакували бромний завод і підстанцію в окупованому Криму.