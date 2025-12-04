Після ураження одного з ворожих полігонів на мисі Чауда активність росіян знизилася

Атака ЗСУ по Криму / © із соцмереж

Після ураження одного з ворожих полігонів на мисі Чауда на півдні Феодосійської затоки у тимчасово окупованому Криму активність росіян дещо знизилася.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері телеканалу «Ми-Україна».

Братчук зазначив, що звідти по Україні запускали «шахеди» та «герані».

«Тимчасово окупований Крим або Приморсько-Ахтарськ — звідти ворог нас максимально намагається активувати. Хоча інколи змінює локації на території РФ, звідки дрони можуть прориватися на Південь України. Ну і тактика — скупчуються над Чорним морем, тому важливо їх там і збивати», — додав він.

Нагадаємо, ЗСУ атакували бромний завод і підстанцію в окупованому Криму.