Укрaїнa
601
1 хв

Російські атаки мають закономірність: які області будуть під загрозою — експерт

Наступного разу росіяни можуть завдати ударів по містах у Придніпровській Україні.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російська повітряна атака на Україну

Російська повітряна атака на Україну / © tsn.ua

Російська терористична армія здійснює свої повітряні атаки на українські регіони в певній послідовності. Наступною ціллю для ракетно-дронових ударів держави-агресорки можуть стати міста у Придніпровській Україні.

Про це сказав військовий оглядач Денис Попович у коментарі «24 каналу».

Експерт нагадав, що попередній удар у ніч проти 14 листопада був по українській столиці- Києву. Цього разу, минулої ночі, атака була спрямована на західні регіони України.

За словами Дениса Поповича, наступного разу росіяни можуть завдати ударів по містах у Придніпровській Україні — Дніпру, Кременчуку, Полтаві, а після цього знову можуть ударити по Києву.

«Приблизно таку черговість я для себе визначив», — зазначив він.

Військовий оглядач додав, що для атаки на Київ російська терористична армія використовує велику кількість дронів і балістичних ракет, зважаючи на те, що захист столиці забезпечують комплекси Patriot.

Для ударів по інших містах, як-от минулої ночі по Тернополю та Львову, ворог використовує крилаті ракети «Калібр» та Х-101, які запускають з моря і з бомбардувальників.

Денис Попович наголосив, що Росія продовжує тероризувати населення, завдаючи ударів не лише по об’єктах енергетики, а й по житловій забудові.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 19 листопада вкотре влаштувала масовану комбіновану атаку по Україні з застосуванням ракет і безпілотників. Ворог цілив по енергетиці, цивільній інфраструктурі та мирних жителях.

