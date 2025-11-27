Спершу мир, потім гарантії: експерт пояснив, чому це ризик для України

Зеленський, Путін, Трамп / © ТСН

Документ, яким спершу досягається мир, а потім гарантії безпеки, — це більше пастка, ніж шанс для України. Але зараз йдеться лише про публікацію у Politico.

Таку думку в етері «КИЇВ24» висловив Ігор Попов, експерт аналітичного центру «Об’єднана Україна».

«Офіційна позиція президента Зеленського та усіх українських делегацій полягає в тому, що має бути пакет домовленостей. Ми не можемо підписати щось, а після цього обговорювати гарантії безпеки», — зазначив він.

Спершу була інформація про те, що Дріскол привіз два документи: перший — дорожна карта з 28 пунктів, другий — про дипломатичні гарантії безпеки з боку США. Як відомо, позиція України полягає в тому, що ця двостороння угода про гарантії безпеки має бути ратифікована національними парламентами. Тоді буде неважливо, хто буде президентом США. Це більш вагома міжнародна угода.

«Але цього треба добиватися одночасно з підписанням дорожної карти мирного врегулювання. Ми ж і так розуміємо, що ці гарантії — не абсолютні. Але нехай підпишуть і ратифікують хоча б їх», — завершив Попов.

Так, кандидат історичних наук, американіст, колишній співробітник ООН (1987–2019) Дмитро Довгополий не вважає, що ми на шляху до мирної угоди.

«Мені здається, що те, що відбувається — це увертюра для перемир’я, корейського перемир’я. Що зараз будемо торгуватися, будемо нібито домовлятися і врешті-решт десь погодимося зупинити вогонь, на якійсь умовній лінії, і там воно залишиться на доволі тривалий час. Аж доки не помре, ми сподіваємося і знаємо хто», — заявив Довгополий.