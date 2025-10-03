Удари по енергетиці: Зеленський розповів подробиці атак

Ракетний удар по Україні / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій заслухав доповіді щодо захисту та відновлення українських об’єктів енергетики, які стали цілями для ударів російської терористичної армії.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні в п’ятницю, 3 жовтня.

Зеленський нагадав про нічний удар російських терористів по українській газовій інфраструктурі.

«Напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям», — наголосив він.

Володимир Зеленський зазначив, що під час удару по газових об’єктах у ніч проти 3 жовтня ворог застосував 35 ракет, зокрема балістичних. При цьому лише половину ракет вдалося збити.

«Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами — у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові. І на Сумщині. Вже ввечері був удар балістики на Донеччині — теж по енергетиці. Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка. Триває відновлення», — розповів подробиці президент.

За його словами, усі люди, які потребують підтримки, повинні її отримати.

«Це пряма відповідальність керівників на місцях — від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є», — запевнив Зеленський.

Удари у відповідь

Під час сьогоднішньої ставки український президент також вислухав доповіді про удари по російських об’єктах — по логістиці та паливному комплексу.

«Я вдячний нашим воїнам за влучність. Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати — далекобійність наша буде збільшуватись», — пообіцяв він.

Зеленський наголосив, що наслідком атак українських дронів стало те, що «країна-бензоколонка», як називають Росію, вимушена імпортувати бензин, зокрема, з Китаю та Білорусі.

«Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї. Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами, це серйозні рішення, з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проєкти, конкретна користь для нашої оборони. В перспективі будуть і виробництва, локалізовані в Україні. Виробництва, що допомагають захисту неба», — повідомив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня Росія знову здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну, цілячись, зокрема, по енергетичній інфраструктурі. Під ударами ворога опинилися вісім областей: Харківська, Одеська, Сумська, Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська та Запорізька.