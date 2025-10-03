- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 2 хв
Удари по енергетиці: Зеленський розповів подробиці атак
Під час удару по українських газових об’єктах у ніч проти 3 жовтня ворог застосував 35 ракет, зокрема балістичних. При цьому лише половину ракет вдалося збити.
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій заслухав доповіді щодо захисту та відновлення українських об’єктів енергетики, які стали цілями для ударів російської терористичної армії.
Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні в п’ятницю, 3 жовтня.
Зеленський нагадав про нічний удар російських терористів по українській газовій інфраструктурі.
«Напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям», — наголосив він.
Володимир Зеленський зазначив, що під час удару по газових об’єктах у ніч проти 3 жовтня ворог застосував 35 ракет, зокрема балістичних. При цьому лише половину ракет вдалося збити.
«Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами — у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові. І на Сумщині. Вже ввечері був удар балістики на Донеччині — теж по енергетиці. Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка. Триває відновлення», — розповів подробиці президент.
За його словами, усі люди, які потребують підтримки, повинні її отримати.
«Це пряма відповідальність керівників на місцях — від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є», — запевнив Зеленський.
Удари у відповідь
Під час сьогоднішньої ставки український президент також вислухав доповіді про удари по російських об’єктах — по логістиці та паливному комплексу.
«Я вдячний нашим воїнам за влучність. Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати — далекобійність наша буде збільшуватись», — пообіцяв він.
Зеленський наголосив, що наслідком атак українських дронів стало те, що «країна-бензоколонка», як називають Росію, вимушена імпортувати бензин, зокрема, з Китаю та Білорусі.
«Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї. Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами, це серйозні рішення, з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проєкти, конкретна користь для нашої оборони. В перспективі будуть і виробництва, локалізовані в Україні. Виробництва, що допомагають захисту неба», — повідомив президент.
Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня Росія знову здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну, цілячись, зокрема, по енергетичній інфраструктурі. Під ударами ворога опинилися вісім областей: Харківська, Одеська, Сумська, Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська та Запорізька.