В Одесі запроваджують трудову повинність: кого залучатимуть до розбирання завалів

Одеська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про запровадження трудової повинності в місті.

Відповідне розпорядження підписала виконувачка обов’язків голови ОВА Надія Задорожна, передає «Думська».

Документ передбачає залучення працездатних жителів до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Серед основних завдань — розбирання завалів після обстрілів, будівництво та ремонт укриттів, допомога з гуманітарними вантажами, чергування у «пунктах незламності», а також виготовлення маскувальних сіток.

Окремо зазначається, що для роботи на місцях влучань формуватимуть спеціальні бригади.

Кого залучатимуть до розбирання завалів та скільки платитимуть

До виконання таких робіт можуть залучати громадян віком від 18 до 65 років, які не мають протипоказань за станом здоров’я. Йдеться, зокрема, про безробітних, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших незайнятих мешканців. У разі потреби можуть залучати і громадян, які працюють — за умови, що це не зашкодить їхній основній роботі.

Організацію процесу покладуть на комунальні підприємства та низку благодійних фондів, серед яких «Воля, Перемога, Об’єднання України», «Я — Маріуполь», «Мрія вільних людей» і «Запорука майбутнього». Вони відповідатимуть за формування списків, визначення місць збору, графіків і координацію учасників.

Фінансування робіт здійснюватиметься з різних джерел — коштів замовників, благодійної допомоги та Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Учасникам гарантують оплату.

Тим містянам, які не мають основного місця роботи, платитимуть не нижче мінімальної зарплати. А працевлаштованим — не нижче середнього заробітку за основним місцем роботи.

Експерти наголошують, що трудова повинність передбачена законодавством про воєнний стан і вже застосовується в багатьох регіонах України від 2022 року. Водночас запровадження такого механізму не означає примусового масового залучення людей — насамперед йдеться про організацію та легалізацію участі добровольців із гарантією оплати їхньої праці.

«Трудова повинність, дійсно, передбачена законом про правовий режим воєнного стану, і подібні розпорядження від 2022 року видали майже всі місцеві органи влади країни. Начальник Одеської районної військової адміністрації, наприклад, підписав його ще в січні 2025 року», — прокоментував ситуацію юридичний оглядач «Думської» Олександр Іванов.

Нагадаємо, 5 квітня сталася чергова масована атака РФ на Україну. Внаслідок ударів є загиблі та поранені люди. Одеса теж зазнала удару. У місті постраждали житлові будинки в Хаджибейському районі. За останніми даними, троє людей дістали травми.

Протягом дня в Одесі працювали понад 100 працівників комунальних служб та спецтехніка.