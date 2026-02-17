Втеча, 200 тисяч доларів від "кума" і "непосильна" застава: гучні заяви Галущенка у суді щодо "Мідасу"

Герман Галущенко

Під час розгляду у Вищому антикорупційному суді питання про обрання запобіжного заходу ексміністру енергетики та юстиції Герман Галущенко він заявив, що не має коштів для внесення застави у 425 млн грн, відповів на звинувачення слідства та прокоментував своє затримання під час спроби виїзду з України.

Про заставу у 425 млн грн

Ексміністр заявив, що сума застави, яку просить сторона обвинувачення, є для нього нереальною.

“Я не уявляю, хто це зробить. Я навіть не знаю, з ким про це говорити”, — сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у залі суду.

За словами Галущенка, він ні з ким заздалегідь не обговорював можливість внесення застави.

“Це не застава, це вирок. Це означає, що людина буде перебувати — на жаль, у нас є така практика — роками. Ти вже відбуваєш покарання”, — додав ексміністр.

Прокуратура просить обрати Галущенку тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у 425 млн грн.

Про навчання сина у Швейцарії

Під час засідання ексміністр заявив, що навчання його дітей у Швейцарії, нібито, оплачує хрещений батько.

“У мене багато кумів. Вони всі заможні”, — заявив Галущенко.

Він не назвав конкретну людину, яка фінансує навчання сина, вартість якого, за даними журналістських розслідувань, може сягати до 200 тисяч доларів на рік.

Йдеться про навчання у приватному коледжі College Alpin Beau Soleil у Швейцарії — одному з найдорожчих навчальних закладів Європи. Журналісти раніше з’ясували, що загальна вартість навчання за кілька років може значно перевищувати задекларовані доходи родини ексміністра. Адвокати Галущенка зазначають, що питаннями оплати займається його колишня дружина.

“Якби хотів утекти — давно б втік”

Окремо Галущенко прокоментував своє затримання під час спроби виїхати за кордон.

“Якби я хотів утекти, повірте, я б втік”, — заявив ексміністр журналістам.

Він сказав, що не вбачає логіки в твердженнях про намір переховуватися, оскільки купував квиток у Варшаву та проходив усі офіційні процедури.

Нагадаємо, Галущенка затримали вночі 15 лютого під час спроби виїхати з України — його зняли з потяга та доставили до слідчих. Згодом йому оголосили підозру у межах резонансної справи “Мідас”, пов’язаної з можливим розкраданням коштів державного підприємства Енергоатом.

У чому підозрюють Галущенка

Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 до 2025 року, а з липня до листопада 2025 року тимчасово виконував обов’язки міністра юстиції.

Він фігурує у справі НАБУ “Мідас”, яка стосується масштабних корупційних схем в енергетичній сфері. За версією слідства, організатором схеми є бізнесмен Тимур Міндіч, а Галущенко нібито отримував особисту вигоду через сприяння схемам та легалізацію коштів через довірених осіб.

Правоохоронці вважають, що кошти могли відмиватися через офшорні структури, інвестиційні фонди та інші фінансові інструменти. У межах операції “Мідас” підозри оголосили кільком фігурантам справи.

