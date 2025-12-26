ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
222
2 хв

Застава майже мільйон доларів: хто вніс гроші за фігуранта справи "Мідас" Басова

За виконавчого директора «Енергоатому» Дмитра Басова, який є одним з підозрюваних у корупційній справі «Мідас», внесли заставу в розмірі 40 мільйонів гривень.

Ірина Ігнатова
Дмитро Басов

Виконавчий директор «Енергоатому» та фігурант справи «Мідас» Дмитро Басов / © Радіо Свобода

Гроші за свободу для фігуранта гучної справи про розкрадання державних коштів в «Енергоатомі» знайшлися дуже швидко. 25 грудня, саме на Різдво, Дмитро Басов, відомий на плівках НАБУ як «Тенор», вийшов із СІЗО під заставу в розмірі 40 мільйонів гривень. За словами адвоката Басова, після внесення застави його звільнили з-під варти.

Журналісти проєкту «Схеми» з’ясували, хто саме став спонсором звільнення Басова.

Таємничий спонсор: фірма-«привид»

Основну частину суми застави — 25 млн грн — внесла компанія ТОВ «Грін плюс компані». Журналісти виявили низку підозрілих фактів про цього «благодійника»:

  • Фірма зареєстрована в Києві всього два місяці тому.

  • Статутний капітал становить лише 75 тис. грн.

  • Офіційний профіль — торгівля деревиною і будматеріалами.

  • За контактним номером відповідає жінка, яка нічого не знає про компанію, а директорка Марина Шевченко уникає спілкування з пресою.

Адвокатська щедрість

Решту суми — 15 мільйонів гривень — внесли захисники Басова:

  • 10,3 млн грн — особисті кошти адвоката Віталія Наума.

  • 4,7 млн грн — кошти адвокатського об’єднання, яке він очолює.

Сам Наум підтвердив це в коментарі, назвавши такі дії «поширеною практикою».

«Це наші особисті кошти від прибутків… Ми хотіли, щоб Дмитро Миколайович зустрів Різдво з родиною. Так і сталося», — заявив адвокат.

Він запевнив, що гроші «білі» та перевірені банком, а клієнт нікуди не втече.

«Ми виступили гарантом перед органом досудового розслідування, а в подальшому — і перед судом. Після того, як буде ухвалено кінцеве рішення у справі, ці грошові кошти нам повертаються назад. Наразі він не зобов’язаний їх віддавати, проте зобов’язаний виконувати процесуальні обов’язки та виконувати договір, укладений на надання правової допомоги», — додав Наум.

Нагадаємо, 12 листопада 2025 року Басову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави в 40 мільйонів гривень.

За два дні до цього, 10 листопада, НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі», викритої під час операції «Мідас». За даними слідства, члени злочинної групи систематично отримували шалені «відкати» від суми контрактів, контролювали кадри, закупівлі та фінансові потоки в державному підприємстві.

За інформацією НАБУ, керував злочинним угрупованням фігурант на псевдо «Карлсон». Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що ця людина — бізнесмен Тимур Міндіч, який координував вплив на посадовців.

