День Прокопа 22 листопада – головні традиції, заборони та народні прикмети дня

22 листопада вважався сприятливим днем для завершення справ, погашення боргів і фінансових операцій.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Релігія

Релігія / © unsplash.com

Церковний календар цього дня, 22 листопада, відзначає пам’ять мученика Прокопа Кесарійського. Віряни звертаються до святого з молитвами про здоров’я та сімейний спокій.

Про це пише РадіоТрек.

Що робили наші предки

Чоловічі турботи: Господарі лагодили сани або вирушали на базар за новими, готуючись до зимового сезону.

Жіночі обряди: Жінки шукали траву ефілію, з якої готували цілющі відвари. За повір’ями, вони могли випрямити спину людям із горбом та допомагали зростати низьким.

Сприятливий день: День Прокопа вважався вдалим для завершення старих справ, погашення боргів та вирішення фінансових питань.

Очищення простору: Щоб залучити щастя та добробут у родину, позбувалися непотребу, а хороші, але вже зайві речі віддавали нужденним.

Забезпечення достатку: Господині пекли пиріг, вірячи, що він забезпечить достаток у домі на весь наступний рік.

Що не можна робити 22 листопада

Квіти під забороною: Не варто дарувати квіти — вважалося, що вони забирають життєву енергію.

Уникайте поїздок: Краще відмовитися від далеких подорожей і поїздок у дорогу.

Фінансові операції: Не можна позичати гроші, щоб уникнути сварок, але віддавати борги дозволялося.

Знайдене — не твоє: Не підбирайте на дорозі гроші або предмети — це могло принести нещастя.

Позики сусідам: Не позичайте борошно чи цукор — за народними прикметами, це віщувало голод і невдачу.

Погодні прикмети

  • Тепло: Якщо 22 листопада тепло, очікується довга і сніжна зима.

  • Снігопад: Сніг увесь день передбачав дощовий травень.

  • Дощ: Опади у вигляді дощу віщували хороший урожай пшениці наступного року.

