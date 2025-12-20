Оракул Ленорман на 20 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — вдалий вибір, Рибам — внутрішній спокій

Оракул Ленорман / © Pixabay

Карти Оракула Ленорман допомагають побачити головні тенденції доби та підказують, де варто діяти обачно, а де — довіритися процесу. 20 грудня символи наголошують на користі послідовності, уваги до деталей і турботи про власні ресурси.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ведмідь

Питання відповідальності й ресурсів виходять на перший план. Дійте впевнено, але без тиску.

Телець — Книга

Інформація або тема, яка ще не повністю розкрита. Варто зібрати факти й не поспішати з висновками.

Близнята — Птахи

Активні розмови та обговорення. Можливі хвилювання, але вони допоможуть знайти рішення.

Рак — Дім

Стабільність і потреба в комфорті. Добрий день для сімейних і побутових справ.

Лев — Коса

Рішучий крок або завершення питання. Час відсікти зайве й рухатися далі.

Діва — Якір

Стійкість і витримка. Ви утримуєте курс і не збиваєтеся з обраного шляху.

Терези — Перехрестя

Вдалий вибір. Важливо визначитися з напрямком і не відкладати рішення.

Скорпіон — Вежа

Зосередженість і дистанція. День підходить для аналітики та роботи наодинці.

Стрілець — Корабель

Думки про зміни або плани на майбутнє. Варто дивитися ширше й будувати стратегію.

Козоріг — Собака

Підтримка з боку надійної людини. Командна робота принесе користь.

Водолій — Сад

Соціальна активність, зустрічі та корисні контакти. Ваша відкритість буде винагороджена.

Риби — Дерево

Внутрішній спокій і відновлення сил. Добре зберігати помірний ритм і дбати про самопочуття.

20 грудня Терези зможуть зробити вдалий вибір і визначитися з подальшими кроками, а Риби відчують внутрішній спокій і потребу в гармонійному темпі. Для інших знаків день буде сприятливим для завершення справ і спокійного планування.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

