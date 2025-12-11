Рунічний гороскоп на 12 грудня 2025 року: Овнам — дія, Дівам — гармонія, Рибам — відновлення

Руни / © ТСН

12 грудня відкриває день, коли рішення формуються природно і без зайвого напруження. Руническі символи підказують: це вдалий момент, щоб навести лад, знайти баланс і завершити те, що потребувало уваги. День сповнений ясності, гармонії та тихих, але важливих внутрішніх зрушень.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 12 грудня

Овен — руна Тейваз

Час рішучих дій. Ви зможете просунутися в темі, яка раніше гальмувалася. Ваша воля та чіткість сьогодні особливо сильні — використовуйте їх конструктивно.

Телець — руна Ансуз

День важливої інформації та чітких висновків. Ви можете почути пораду, яка вплине на подальші кроки, або знайти влучну відповідь у складному питанні.

Близнята — руна Лагуз

Плавний, м’який ритм. Ви можете зосередитися на спокійних завданнях і звернути увагу на те, що потребує емоційного чи психологічного вирівнювання.

Рак — руна Гебо

Гармонія у стосунках і взаємність. Ви можете отримати підтримку, корисну пораду чи приємний знак від оточення. День для дипломатії та партнерства.

Лев — руна Йєра

Послідовний розвиток і логічні результати. Ви побачите, що деякі процеси нарешті зрушили вперед. Добре планувати та аналізувати.

Діва — руна Кеназ

Руна приносить ясність, внутрішній порядок і гармонію мислення. Сьогодні легко знайти правильний підхід, структурно розібрати складну ситуацію або створити логічний план.

Терези — руна Отал

Тема дому, коренів і стабільності виходить на перший план. Добре займатися сімейними питаннями, побутом або фінансовою безпекою.

Скорпіон — руна Інгуз

Час завершення й вивільнення. Ви можете поставити крапку там, де давно відчували напруження. День очищення та тихого визрівання.

Стрілець — руна Наутіз

Потрібна стриманість і відповідальність. Обмеження чи паузи можуть видатися незручними, але вони уберігають вас від поспішних рішень.

Козоріг — руна Уруз

Сила, активність і внутрішній тонус. Ви можете сміливо братися за складні завдання — енергія сприяє конструктивному просуванню.

Водолій — руна Перт

День несподіваних пояснень або прихованих підказок. Ви можете раптово зрозуміти те, що довго залишалося туманним. Звертайте увагу на деталі.

Риби — руна Беркана

М’яке відновлення й турбота про себе. Сприятливий час для творчості, побутових справ і емоційного розвантаження. Руна дарує легкість і спокій.

Руни 12 грудня вказують на день практичної мудрості, коли неспішний темп допомагає прийняти правильне рішення. Це слушний час, щоб стабілізувати емоції, впорядкувати справи та відновити сили перед активнішими періодами. Ті, хто діятиме врівноважено й логічно, отримає найкращий результат.

