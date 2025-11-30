Рунічний гороскоп на 30 листопада 2025 року: Левам — прорив, Козерогам — стабільність, Рибам — внутрішнє оновлення

Руни / © ТСН

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 30 листопада

Овен — руна Турисаз

Енергія захисту й обережності. Сьогодні важливо уважно вибудовувати межі та не реагувати імпульсивно. Ви маєте силу впливати на події, але робіть це продумано.

Телець — руна Лагуз

Чутливість і інтуїція виходять на перший план. Ви відчуєте тонкі зміни у стосунках або настроях. День вдалий для творчості, водних практик і емоційного відновлення.

Близнята — руна Кеназ

Руна вогню приносить осяяння та ясність. Ви знайдете рішення там, де довго був туман. Відкриються нові ідеї або прийде корисна інформація.

Рак — руна Ейваз

Стійкість і внутрішня сила. Сьогодні добре завершувати важливі справи, наводити порядок або приймати стратегічні рішення. Витримка — головний ресурс дня.

Лев — руна Дагаз

Руна світанку дарує прорив. Це момент переходу: різкий, але позитивний. Можлива новина, ідея або подія, яка змінить ваш стан на краще.

Діва — руна Отал

Фокус на домі, справах родини, корінні та ресурсах роду. День сприяє впорядкуванню простору, вирішенню сімейних питань і відновленню стабільності.

Терези — руна Ансуз

Комунікація стає ключовою. Ви можете отримати мудру пораду, важливе повідомлення або знайти правильні слова для складної розмови. День символічних знаків.

Скорпіон — руна Наутіз

День може вимагати терпіння, стриманості або дисципліни. Те, що здається затримкою, насправді коригує ваш шлях. Не поспішайте та не примушуйте події.

Стрілець — руна Беркана

М’якість і оновлення. Ви можете відчути потребу в турботі про себе, відпочинку або створенні затишку. Руна сприяє зародженню нових ідей та ніжній енергії початку.

Козоріг — руна Феху

Матеріальна стабільність, ресурсність і енергія достатку. Можливі фінансові новини, корисні можливості або відчуття впевненості у своїх силах.

Водолій — руна Йера

Завершення циклу. Ви побачите підсумки своїх зусиль або отримаєте заслужену відповідь. День добре підходить для аналізу, планування та переосмислення.

Риби — руна Перт

Езотеричні відкриття, інтуїтивні знаки, містичні співпадіння. Це день глибинного внутрішнього оновлення. Слухайте те, що говорить серце.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

