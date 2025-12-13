Таропрогноз на 13 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Наприкінці другого тижня грудня багато процесів виходять на фінішну пряму. Це день, коли стає зрозуміло, що варто забрати з собою далі, а що залишити у минулому. Таро на 13 грудня підсвічує теми вибору, відповідальності й усвідомлених дій. Для когось день принесе ясність, для когось — емоційне очищення, а для інших — важливу крапку в історії, яка тривала довго.

Прогноз Таро на 13 грудня

Овен — Трійка Жезлів

День очікування результатів і погляду в майбутнє. Ви вже зробили основні кроки — тепер важливо побачити перспективу й не сумніватися у своєму напрямку.

Телець — П’ятірка Пентаклів

Можливе відчуття нестачі або тривоги щодо ресурсів. Карта радить не замикатися в собі — підтримка поруч, варто лише дозволити собі її прийняти.

Близнята — Королева Мечів

Ясність думок і чесні розмови. Ви здатні чітко сформулювати позицію, розставити межі та прийняти зважене рішення без зайвих емоцій.

Рак — Шістка Кубків

Спогади, повернення до минулого або контакт із людиною, яка відіграла важливу роль у вашому житті. День м’який і емоційний, але не варто застрягати в ностальгії.

Лев — Десятка Пентаклів

Стабільність, підтримка родини, відчуття ґрунту під ногами. Добрий день для фінансових рішень і сімейних справ.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус на роботі, деталях і вдосконаленні навичок. День продуктивний, але вимагатиме зосередженості. Результат напряму залежить від вашої уважності.

Терези — Сімка Кубків

Ілюзії, сумніви або надлишок варіантів. Не все таке, яким здається. День вимагає тверезого погляду й відмови від самообману.

Скорпіон — Смерть

Глибока трансформація. Щось завершується остаточно, щоб звільнити місце для нового. Карта не про втрату, а про необхідні зміни.

Стрілець — Король Жезлів

Лідерство, впевненість, стратегія. Ви бачите велику картину й здатні надихати інших. Гарний день для ініціатив і рішень.

Козоріг — Четвірка Кубків

Можлива апатія або байдужість до того, що відбувається. Карта радить уважніше придивитися — важлива можливість може бути поруч.

Водолій — Туз Пентаклів

Новий шанс у фінансах, роботі або матеріальній сфері. День підходить для старту практичних справ і довгострокових планів.

Риби — Двійка Жезлів

Ви стоїте на порозі вибору. Є два напрями, і обидва мають потенціал. День для планування та стратегічного мислення.

13 грудня — день завершень і внутрішньої ясності. Карти показують, що рух уперед можливий лише після чесного погляду на реальність. Для одних знаків це трансформація, для інших — тверде рішення або новий шанс. Важливо не поспішати, але й не уникати відповідальності за власний вибір.

