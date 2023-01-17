Чим Росія обстріляла будинок у Дніпрі - відповідь розвідки Британії

Твердження Росії про нібито причетність української ППО до трагедії у Дніпрі є помилковими, наголошує розвідка Британії.

Росія вдарила по будинку в Дніпрі, внаслідок чого загинули щонайменше 40 людей, найімовірніше, протикорабельною ракетою X-22, яка є неточною у разі її використання проти наземних цілей.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці Британії зауважили Росія відновила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі 14 січня. Тоді вперше за два тижні окупанти запустили десятки ракет.

Вказується, що як і під час попередніх восьми масованих обстрілів від 11 жовтня 2022 року, удари РФ в першу чергу були націлені на електромережі.

"Велика протикорабельна ракета Х-22 випущена із бомбардувальникаТу-22М3, ймовірно, влучила в житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей. Росія помилково натякнула, що українська ракета ППО несе відповідальність. AS-4 KITCHEN (Х-22 – ред., згадана розвідкою назва – це класифікація НАТО), як відомо, неточна під час використання проти наземних цілей, оскільки її радарна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах", - сказано в повідомленні.

Подібна зброя РФ відповідальна за інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року.

У британській розвідці наголосили, ракети Х-22 непридатні для високоточних ударів, і докази війни в Україні свідчать про те, що дисфункція російського ударного потенціалу далекого радіусу дії є більш глибокою.

"Хоча деякі ракети, такі як KITCHEN, непридатні для високоточного удару, дані війни в Україні свідчать про те, що дисфункція здатності Росії завдавати удари на великій відстані є більш глибокою. Швидше за все, вона намагається динамічно ідентифікувати цілі і отримати доступ до швидкої і точної оцінки завданої шкоди", - додали в Міноборони Британії.

Ракетний удар по Дніпру

Війська РФ вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня.

Станом на ранок 17 січня у Дніпрі вже понад 63 години триває рятувальна операція. На нинішній ранок розібрано 90% уламків зруйнованого росіянами житлового будинку. Рятувальники все ще шукають 25 мирних мешканців будинку. Врятувати вдалося 39 осіб, на жаль, загинули 40 громадян. Ще 79 поранених, з-поміж них 16 дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 - важкі.

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Джерела ТСН в поліції Дніпропетровської області повідомили, що, за попередньою інформацією, незадовго до трагедії підозрілі особи фотографували один з об’єктів енергетичної інфраструктури. За неофіційними даними, підлітки могли бути учасниками інтернет-гри, створеної росіянами з метою виявлення саме таких об’єктів.

Про цю ж гру раніше попереджав очільник Міноборони і просив батьків простежити за дітьми.

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