Росіяни прорвалися до ще одного села на Дніпропетровщині — DeepState

Ситуація на фронті складна

Росіяни почали штурмувати ще одне село у Дніпропетровській області — Новопавлівку. Для цього армія РФ під час густого туману встановила понтонну переправу між населеними пунктами Дачне та Ялта та перекинула близько десяти одиниць військової техніки.

Про це повідомили аналітики DeepState.

«Окупантів пізно виявили, тому РФ вдалося розосередити свій десант у центрі та півдні Новопавлівки. Ввечері українські військові знищили мінімум одну бойову машину піхоти та танк, інформація щодо ураження іншої техніки поки невідома. Сили оборони здійснюють заходи щодо виявлення та ліквідації росіян», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні позиції. Це було зроблено для збереження життя українських військових та через зміну конфігурації лінії бойового зіткнення.