У Раді готують зміни для літніх водіїв: що можуть запровадити уже скоро

У Раді готують зміни для літніх водіїв / © Фото з відкритих джерел

Верховна Рада розглядає законопроєкт, який може суттєво змінити умови керування авто для водіїв старшого віку. Ініціатива спрямована на посилення контролю за станом здоров’я людей після певного віку, адже статистика свідчить: аварійність серед літніх водіїв зростає. Причини прогнозовані — зміни реакції, погіршення зору та зниження когнітивних функцій.

Про це повідомляє “Хвиля”.

Як це працює в Європі

У Євросоюзі активізували розробку системи додаткових перевірок для людей після 65 років. Деякі країни вже зобов’язують водіїв проходити щорічні огляди або тестування ментальних здібностей.

Експерти дискутують щодо формату. Лікар Інгрід Деншель наполягає на індивідуальному підході з урахуванням стану здоров'я кожного водія. Експерт з дорожньої безпеки Зігфрід Брокманн вважає обов'язковими перевірки після 75 років, а психолог Катя Шляйніц підкреслює важливість поєднання водійського стажу з регулярним медичним контролем.

Що передбачає український законопроєкт

Документ №8082 пропонує нові вимоги для водіїв старше 65 років:

обов’язкові медогляди при продовженні дії посвідчення;

психотестування для оцінки когнітивних функцій;

частіші перевірки для водіїв віком 70+ і 75+.

Сьогодні українське законодавство визначає лише мінімальний вік для отримання прав — максимальних обмежень немає.

Що кажуть експерти та водії

Думки в Україні розділилися. Прихильники реформи вважають, що це зменшить кількість ДТП. Противники побоюються, що літніх людей просто дискримінуватимуть за віком.

Самі водії старшого віку визнають: досвід — це перевага, але регулярні медичні перевірки для всіх учасників руху були б справедливими й корисними.

Нагадаємо, у багатьох водіїв старі посвідчення та техпаспорти досі не відображаються у застосунку Дія чи в Кабінеті водія. Раніше ми пояснили, чому так відбувається та чи обов’язково оновлювати документи.