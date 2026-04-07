До 90 років на роботі: експертка шокувала прогнозом щодо пенсійного віку в Україні

Пенсіонер

В Україні поступово змінюється підхід до пенсійного віку — формально його можуть не підвищувати, однак фактично українці працюватимуть довше.

Про це заявила Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України в інтервʼю ЦЕС.

За її словами, тенденція вже очевидна і пов’язана як із демографічними змінами, так і з трансформацією економіки.

«Абсолютно все йде до того, що люди будуть працювати довше. Я не знаю, до 70, може до 90 — побачимо», — зазначила вона.

Водночас, як пояснила Лібанова, прямого підвищення пенсійного віку може і не бути. Натомість держава може діяти через інші механізми.

«Можна це зробити, не підвищуючи пенсійний вік прямо. Можна підвищувати необхідний страховий стаж. І все. І воно буде те саме», — сказала вона.

Експертка наголосила, що процес уже відбувається і не є примусовим. Люди залишатимуться на ринку праці довше як через необхідність, так і через зміни у вимогах до працівників.

«Треба готуватися до того, що не де-юре, а де-факто люди будуть працювати довше. Змінюється економічна структура, все більше значення мають кваліфікація та здатність виконувати нефізичні функції, і тут старші люди можуть залишатися конкурентними», — додала Лібанова.

Вона також звернула увагу на досвід європейських країн, де активно розвивається так звана «срібна економіка» — залучення людей старшого віку до роботи. За її словами, проблема старіння населення є глобальною, і багато країн уже адаптують ринок праці до нових реалій.

Таким чином, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку українцям варто готуватися до того, що працювати доведеться довше.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

В Україні паралельно відбуваються й інші зміни у пенсійній системі.

Зокрема, за даними Пенсійний фонд України, окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на доплати. Наприклад, люди віком від 80 років, які проживають самі та потребують стороннього догляду, можуть отримати надбавку понад 1000 гривень.

Водночас виплати можуть і припинятися. Зокрема, пенсії по інвалідності нараховуються на визначений строк і потребують повторного підтвердження. Якщо людина не проходить повторний огляд, виплати можуть бути зупинені.

Як пояснюють у Міністерство охорони здоров’я України, нові підходи до оцінки стану здоров’я передбачають регулярне підтвердження функціонального стану людини.