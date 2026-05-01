Масовані ракетні удари по Україні до 9 травня та після: експерт назвав сценарій

За словами військового експерта масований ракетний удар по Україні Росія може здійснити найближчими днями / © ТСН

Війну в Україні Росія найближчим часом може продовжити, здійснивши чергову масовану комбіновану ракетно-дронову атаку — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, аналізуючи і сьогоднішню дронову атаку по Україні, і часові інтервали між минулими ракетними атаками. Як відомо, минулого разу Росія масовано атакувала одразу декілька міст великою кількістю ракет та дронів 16 квітня. Після того атаки також були, але більш концентровані по окремих містах.

«Перше: у ворога є ресурси для здійснення масштабних ракетно-дронових ударів. Протягом минулої доби ворог запустив понад 200 дронів, сьогодні, 1 травня, Росія також здійснила масовану дронову атаку. Щодо ракет — вони у РФ є. Під час однієї з нещодавніх атак пуски крилатих ракет здійснювались з акваторії Каспійського моря. Звідти було запущено 5 ракет класу «Калібр». З акваторії Чорного моря пуски не відбулися. З чим це пов’язано? З тим, що ми вдало відпрацювали по носіях, по фрегатах, які ховаються у бухтах Новоросійська?», — каже Владислав Селезньов.

При цьому він зауважає, що не варто розраховувати на відсутність повітряних атак з боку Росії до 9 травня після того, як очільник Кремля заявив про ініціативу припинити вогонь протягом того дня.

Ракетний удар по Україні до 9 травня: експерт назвав ймовірність

«До того ще 8 днів. Здійснюється переміщення стратегічних бомбардувальників. У росіян був час накопичити ракети. Крім того, у ворога чимала кількість балістичних ракет. А це означає, що будь-якої миті з території Брянської, Курської, Ростовської областей та з території окупованого Крима ворог має можливість запускати балістику. Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги», — каже Селезньов.

Ракетний удар по Україні не тільки з боку Росії: чи можливий він

Протягом останньої доби у соцмережах поширилось відео, яке було створено за допомогою штучного інтелекту та яке першими поширили ймовірно іранські військові. На ролику продемонстровано, як іранські військові спостерігають на моніторі за умовним пуском ракет по Києву та Дніпру.

Коментуючи такий зрежесований пуск ракет, Владислав Селезньов каже, що ставиться до цього ролика дещо скептично.

«Що стосується спроможності іранців запускати на такі відстані, на понад 2 тис. кілометрів, то, можливо, така можливість і є, але ми ж не маємо спільних кордонів з Іраном. Тому ракета повинна подолати шлях над акваторією Каспійського моря і над територією РФ. Надто складна траєкторія. Або через країни Південного Кавказу, або через Туреччину. Будь-яка країна, яка дасть повітряний простір — це акт агресії. Тобто повідомлення про запуск ракет по Україні з Ірану — це трохи ІПСО. Можливо, ця історія спрямована на створення відповідної єдності серед іранців проти України», — висловлює свою думку Селезньов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що дрони РФ атакують кордон НАТО. Поки Росія нищить портову інфраструктуру Дунаю, у сусідній Румунії оголошують евакуації через падіння ворожих дронів.

