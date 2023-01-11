"Золотий глобус-2023": потужний виступ Зеленського та імена всіх переможців

Це перша церемонія від 2020 року, яку провели у форматі офлайн.
Стали відомі імена щасливчиків, які стали переможцями однієї з найпрестижніших премій у світі кінематографа "Золотий глобус-2023", який ще називають репетицією "Оскара".
80-та за рахунком церемонія нагородження відбулася в ніч проти 11 січня. Переможців оголосили під час прямої трансляції на YouTube-каналі Golden Globes.
Та не лише цим тішила церемонія вручення "Золотого глобусу". На ній з потужною промовою виступив президент Володимир Зеленський. Виступ головнокомандувача анонсував актор та режисер Шон Пенн, який від початку вторгнення Росії неодноразово приїжджав до України та навіть почав знімати фільм про російсько-українську війну.
Повний список переможців премії "Золотий глобус-2023" :
Найкращий драматичний фільм: "Фабельмани"
Найкраща акторка у драматичному фільмі: Кейт Бланшетт ("ТАР")
Найкращий актор у драматичному фільмі: Остін Батлер ("Елвіс")
Найкраща комедія або мюзикл: "Банши Інішерина"
Найкращий актор у мюзиклі або комедії: Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")
Найкраща акторка у мюзиклі або комедії: Мішель Єо ("Все скрізь і одразу")
Найкращий іноземний фільм: "Аргентина, 1985" (Аргентина)
Найкращий анімаційний фільм: "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
Найкращий драматичний серіал: "Дім Дракона"
Найкраща акторка у драматичному серіалі: Зендея ("Ейфорія")
Найкращий актор у драматичному серіалі: Кевін Костнер ("Єллоустоун")
Найкращий комедійний серіал/мюзикл: "Початкова школа "Ебботт"
Найкращий актор у комедійному серіалі/мюзиклі: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Найкраща акторка у комедійному серіалі/мюзиклі: Квінта Брансон ("Початкова школа "Ебботт")
Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм : "Білий лотос"
Найкращий режисер: Стівен Спілберг ("Фабельмани")
Найкращий сценарій: "Банші Інішеріна" (Мартін МакДона)
Крім того, цьогоріч вп'яте вручили спеціальну премію за значний внесок у телебачення. Нагороду отримав американський сценарист, продюсер та режисер Раян Мерфі – творець серіалів "Частини тіла", "Хор", "Американська історія жахів".
Також омріяну премію отримав комедійний актор Едді Мерфі за видатний внесок у кінематографію.
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