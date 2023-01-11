"Золотий глобус-2023": потужний виступ Зеленського та імена всіх переможців

Це перша церемонія від 2020 року, яку провели у форматі офлайн.

Стали відомі імена щасливчиків, які стали переможцями однієї з найпрестижніших премій у світі кінематографа "Золотий глобус-2023", який ще називають репетицією "Оскара".

80-та за рахунком церемонія нагородження відбулася в ніч проти 11 січня. Переможців оголосили під час прямої трансляції на YouTube-каналі Golden Globes.

Та не лише цим тішила церемонія вручення "Золотого глобусу". На ній з потужною промовою виступив президент Володимир Зеленський. Виступ головнокомандувача анонсував актор та режисер Шон Пенн, який від початку вторгнення Росії неодноразово приїжджав до України та навіть почав знімати фільм про російсько-українську війну.

Повний список переможців премії "Золотий глобус-2023" :

Найкращий драматичний фільм: "Фабельмани"

Найкраща акторка у драматичному фільмі: Кейт Бланшетт ("ТАР")

Найкращий актор у драматичному фільмі: Остін Батлер ("Елвіс")

Остін Батлер / Фото: Associated Press

Найкраща комедія або мюзикл: "Банши Інішерина"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії: Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії: Мішель Єо ("Все скрізь і одразу")

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Найкращий іноземний фільм: "Аргентина, 1985" (Аргентина)

Найкращий анімаційний фільм: "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"

Найкращий драматичний серіал: "Дім Дракона"

Найкраща акторка у драматичному серіалі: Зендея ("Ейфорія")

Найкращий актор у драматичному серіалі: Кевін Костнер ("Єллоустоун")

Найкращий комедійний серіал/мюзикл: "Початкова школа "Ебботт"

Найкращий актор у комедійному серіалі/мюзиклі: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Джеремі Аллен Вайт / Фото: Associated Press

Найкраща акторка у комедійному серіалі/мюзиклі: Квінта Брансон ("Початкова школа "Ебботт")

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм : "Білий лотос"

Найкращий режисер: Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Найкращий сценарій: "Банші Інішеріна" (Мартін МакДона)

Крім того, цьогоріч вп'яте вручили спеціальну премію за значний внесок у телебачення. Нагороду отримав американський сценарист, продюсер та режисер Раян Мерфі – творець серіалів "Частини тіла", "Хор", "Американська історія жахів".

Раян Мерфі / Фото: Associated Press

Також омріяну премію отримав комедійний актор Едді Мерфі за видатний внесок у кінематографію.

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