Як обстріли та логістика вплинуть на вартість цукру - прогноз

В Україні, з урахуванням масованих обстрілів, перебоїв у логістиці та складної економічної ситуації експерти оцінюють, як зміняться ціни на цукор у наступному році.

Про це повідомив економіст Володимир Чиж Новини.LIVE.

Він зазначив, що протягом 2025 року ціни на більшість базових продуктів суттєво зростали, особливо після атак на критичну інфраструктуру, проте цукор залишався відносно стабільним. За даними Мінфіну, середня вартість кілограму цукру у листопаді 2025 року становила 30,37 грн, тоді як у листопаді 2024 року цей показник був 33,12 грн.

Актуальні ціни у супермаркетах

Новус — 28,49 грн

Варус, АТБ, Ашан, Метро, Фора — 28,50 грн

МегаМаркет — 29,10 грн

Сільпо — 30,29 грн

За словами Чижа, на початку 2026 року передумов для різкого подорожчання цукру немає, а середня вартість залишатиметься у прогнозованому діапазоні 40–48 грн за кілограм.

Економісти також попереджають, що бюджетний хліб у 2026 році може подорожчати до 25%, проте у разі перемир’я зростання цін буде обмежене 10–12%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що майже за два роки вартість кілограма базового продукту для майже усіх страв збільшилася майже на 10 гривень.