Рецепт смачного торта без випікання на Різдво чи Новий рік

Торт без випікання// фото: sensatsiya.com

Реклама

Цей неймовірно простий та ошатний торт без випічки стане справжньою традицією для тих, хто збирає найближчих та найрідніших за спільним святковим столом на Різдво та Новий рік. Варто лише раз спробувати. Його рецепт настільки легкий, що з ним впорається будь-яка господиня. А ще це ідеальне рішення в умовах довготрвиалих відключень елетроенергії.

Ігредієнти

Для основи (корж-крихта)

Борошно просіяне — 120 г

Цукор — 2 столові ложки

Какао-порошок — 2 столові ложки

Масло вершкове (заморожене) — 80 г

Для сметанного крему та стабілізації

Сметана жирна (20%) — 500 г

Цукор — 3 столові ложки

Ванільний цукор — 2 чайні ложки

Желатин — 10 г

Вода холодна — 4 столові ложки

Для начинки

Мигдаль — 100 г

Чорнослив — 100 г

Чорний шоколад — 100 г

Процес приготування десерту

Створюємо основу

Спершу необхідно підготувати основу. У миску просіюють борошно, додають какао-порошок та цукор, усе ретельно перемішуючи до однорідного кольору.

Далі в цю суміш натирають на дрібній тертці заморожене вершкове масло, попередньо обвалявши його в борошні, щоб полегшити процес.

Після цього масляно-борошняну суміш швидко перетирають руками, щоб утворилася однорідна розсипчаста крихта.

Цю крихту поміщають на розігріту сковорідку з антипригарним покриттям і, постійно помішуючи, обсмажують на вогні до появи насиченого коричневого кольору. Цей етап триває приблизно 5 хвилин, надаючи крихті глибокого смаку. Готову масу перекладають назад у миску і залишають охолоджуватися.

Підготовка начинки та крему

Поки крихта остигає, займаються кремом та наповненням.

В окремій ємності желатин заливають холодною водою і залишають для набухання.

Далі готують начинку — чорнослив нарізають невеликими акуратними шматочками гострим ножем, мигдаль подрібнюють, а чорний шоколад, попередньо охолоджений у холодильнику для легкості нарізання, рубають на маленькі шматочки.

Для крему жирну сметану з’єднують із цукром та починають збивати міксером, поки маса не збільшиться в обсязі й не стане пишною. Набухлий желатин ставлять у мікрохвильову піч буквально на одну хвилину, щоб він повністю розчинився, але не закипів.

У готовий сметанний крем додають усі підготовлені інгредієнти — чорнослив, мигдаль та шоколад. Сюди ж насипають ванільний цукор. Усе ретельно перемішують і швидко вливають розчинений желатин, миттєво доводячи крем до однорідності.

Формування та стабілізація десерту