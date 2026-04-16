Новий закон про стягнення боргів налякав українців: як насправді він працюватиме і що буде з майном

Закон про автоматичне стягнення боргів

Реклама

Після ухвалення законопроєкту №14005 в Україні виникла хвиля обговорень через заяви про нібито «автоматичне стягнення боргів». Втім, експерти запевняють: ці побоювання значною мірою перебільшені.

Деталі пояснила Голова Ради приватних виконавців України Оксана Русецька в ефірі “Українського Радіо”.

За її словами, йдеться не про нові жорсткі механізми впливу на боржників, а про спрощення процедур завдяки цифровізації.

Реклама

Закон Верховна Рада ухвалила 7 квітня 2026 року, і нині він переданий на підпис президенту.

Чи стане стягнення боргів «автоматичним»

Як пояснює Русецька, повної автоматизації процесу стягнення боргів документ не передбачає.

Ключове правило залишається незмінним: будь-яке стягнення можливе лише після судового рішення і відкриття виконавчого провадження.

Так само, як і раніше, лише після цього особа потрапляє до Єдиного реєстру боржників. Ця система діє ще з 2017 року.

Реклама

Без рішення суду внести людину до реєстру неможливо — навіть якщо борг існує.

Що насправді зміниться

Головна новація закону — автоматичне виключення з реєстру боржників після повного погашення заборгованості.

Раніше для цього потрібно було чекати окремого рішення виконавця. Тепер достатньо факту надходження коштів — і система сама виключить людину з реєстру.

Це дозволить швидше відновлювати право розпоряджатися майном — наприклад, продавати авто чи нерухомість.

Реклама

Втім, така спрощена процедура діятиме лише для боргів до 10 мінімальних зарплат (приблизно до 86 тисяч гривень). Для більших сум процес залишиться стандартним.

Чи будуть нові обмеження для боржників

Найгучніші заяви про «нові обмеження» не відповідають дійсності.

Арешт майна, обмеження на продаж нерухомості чи авто — ці механізми діяли і раніше та залишаються без змін.

Так само не змінюється правило щодо виїзду за кордон: обмеження можливе лише за рішенням суду або у випадку заборгованості зі сплати аліментів.

Реклама

Що з єдиним житлом

Ще один поширений міф — нібито закон дозволяє забирати єдине житло за борги.

Насправді документ, навпаки, посилює захист: поріг для стягнення підвищили з 20 до 50 мінімальних зарплат (приблизно до 432 тисяч гривень).

Це означає, що за менші борги єдине житло не може бути примусово реалізоване.

Чому закон про стягнення боргів важливий

Законопроєкт №14005 є частиною зобов’язань України перед європейськими партнерами у межах програми Ukraine Facility.

Реклама

Його мета — зробити систему виконання судових рішень більш ефективною, адже саме ця сфера залишається однією з проблемних в Україні.

Наразі рівень виконання судових рішень залишається низьким, і без змін у цій системі інтеграція до європейського правового простору буде ускладненою.

Новий закон про борги №14005 - що відомо

Нагадаємо, 7 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14005, який запускає цифровізацію виконавчого провадження. У публічному просторі документ часто подавали як закон про «автоматичне стягнення боргів», однак ідеться насамперед про спрощення процедур через обмін даними між реєстрами, банками, МВС, нотаріусами та виконавчою службою.

Суть змін полягає в тому, що після відкриття виконавчого провадження інформація про боржника швидше потраплятиме до ключових систем. Через це нотаріуси не зможуть посвідчувати угоди з майном, сервісні центри МВС — переоформлювати транспорт, а фінансові операції боржника буде легше відстежувати.

Реклама

Водночас після повного погашення боргу система має автоматично підтверджувати оплату, виключати людину з Єдиного реєстру боржників і знімати обмеження без додаткових звернень.

Чи можуть забрати житло або землю за борги

Попри гучні заяви, новий закон не запроваджує нових правил щодо вилучення єдиного житла. Як і раніше, звернення стягнення можливе лише на підставі судового рішення і лише у випадках, передбачених законом.

Окремо експерти нагадують: якщо борг підтверджено судом, виконавча служба може стягувати не лише кошти, а й інше майно боржника. Залежно від суми заборгованості та наявних активів під арешт можуть потрапити автомобіль, додаткова нерухомість, дача або земельна ділянка, зокрема пай.

Саме тому юристи радять не доводити справу до виконавчого провадження, адже після рішення суду можливості боржника розпоряджатися своїм майном суттєво обмежуються.