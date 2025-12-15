Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди будуть на боці коханої людини, що б вона не зробила

Гороскоп / © Credits

Як бути, якщо партнер дозволив собі зробити щось таке, за що оточення його дружно засуджує? Хтось у такому разі буде з більшістю і відвернеться, а хтось — залишиться поруч до кінця.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди будуть на боці коханої людини, що б вона не зробила.

Скорпіон

Скорпіони мають репутацію складних партнерів, жити з якими непросто, але — саме до того моменту, доки їхньому партнеру не знадобляться їхня допомога і підтримка. У такому разі вони будуть поруч, хоч би як складалися обставини, і жодним словом не дорікнуть близькій людині в тому, що готові заради неї на будь-які жертви.

Козоріг

Козороги, які здаються суворими і скупими на емоції людьми, в душі дуже добрі й чуйні, хоч і намагаються не демонструвати цих якостей тим, хто їх оточує. Похвалитися, що добре знають представників цього знака, можуть тільки ті, хто звертався до них по допомогу у важку хвилину, — особливо це стосується рідних і близьких.

Телець

Тельці — одні з найвірніших представників зодіаку, а ця якість змушує їх перебувати поруч із коханою людиною за будь-яких обставин: у хворобі та здоров’ї, багатстві й бідності. Водночас, щоб не вчинив їхній партнер, вони стануть виправдовувати його перед іншими, навіть якщо в душі розумітимуть, що він не має рацію.