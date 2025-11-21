ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 21 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Ріг достатку

Ріг достатку / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати активні дії, починаючи втілювати в життя проєкти, задумані напередодні — вони обіцяють бути успішними.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний.

Щасливі камені дня: халцедон, агат переливчастий.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, особливої небезпеки не становлять, винятком є стоматологічні проблеми — їх запускати не можна.

Харчування дня: можна голодувати і підбирати нову дієту.

Стрижка дня: стрижку потрібно відкласти на інший час.

Магія і містика дня: успішними виявляться змови і ритуали, що позбавляють від пороблення і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі не збуваються, тож не варто брати їх близько до серця.

Табу дня: не можна відповідати агресією на чужу агресію.

Цитата дня: «Краще бути хорошим, ніж поганим, але іноді порядність набувається занадто високою ціною» (Стівен Кінг).

