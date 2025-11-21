- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 21 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна розпочинати активні дії, починаючи втілювати в життя проєкти, задумані напередодні — вони обіцяють бути успішними.
Символ дня: ріг достатку.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний.
Щасливі камені дня: халцедон, агат переливчастий.
За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, особливої небезпеки не становлять, винятком є стоматологічні проблеми — їх запускати не можна.
Харчування дня: можна голодувати і підбирати нову дієту.
Стрижка дня: стрижку потрібно відкласти на інший час.
Магія і містика дня: успішними виявляться змови і ритуали, що позбавляють від пороблення і пристріту.
Сни дня: сни нинішньої ночі не збуваються, тож не варто брати їх близько до серця.
Табу дня: не можна відповідати агресією на чужу агресію.
Цитата дня: «Краще бути хорошим, ніж поганим, але іноді порядність набувається занадто високою ціною» (Стівен Кінг).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 17 до 23 листопада
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17–23 листопада
Місячний гороскоп на 17–23 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17–23 листопада 2025 року