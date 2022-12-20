Крем, сироватка чи пілінг: що подарувати своїй шкірі на свята

Під час війни ми втратили можливість своєчасно відвідувати косметолога. Тому домашній догляд за здоров’ям шкіри, яка страждає від стресу, став надважливою справою.

Цей рік додав нам нових зморшок, "прищів" та запалень. Тож ми, як ніхто інший, заслужили на корисні подарунки для своєї шкіри. Що з косметики та навіщо подарувати собі на свята, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерелогиня Ганна Кравчук.

Зволожувальний крем

Зволожувальний крем, підібраний за вашим типом шкіри, це основний косметичний продукт, який зволожує роговий шар епідермісу та підсилює його захисну функцію. Взимку, коли повітря сухе та холодне, ми швидше втрачаємо вологу. Шкіра зневоднюється, обвітрюється та стає більш чутливою до зовнішніх подразників.

Тому я раджу користуватися зволожувальним кремом вранці та ввечері. Чудово, якщо до його складу входитиме гіалуронова кислота, пептидний комплекс, компоненти натурального зволожувального фактору (NMF): сечовина, памінокислоти, гліцерин, магній, калій, кальцій. NMF є ключовим фактором, який забезпечує якісне зволоження рогового шару шкіри.

На просторах Інтернету можна знайти статті, автори яких радять взимку користуватися не зволожувальним кремом, а живильним. Насправді в цьому немає потреби, бо, по-перше, шкіра – це частина видільної, а не травної системи. Вона не "перетравлює" компоненти, нанесені зовні. Дефіцити закриваються зсередини – вітаміни, мікроелементи, білки вона отримує із кровотоку. По-друге, від зволожувального живильний крем відрізняється наявністю олій, які створюють на поверхні шкіри недихаючу плівку. Через це текстура такого крему більш густа і щільна. В умовах війни ще один або новий зволожувальний крем – те, що лікар-косметолог прописав.

Сироватка за проблемою

Сироватка – це косметичний засіб, до складу якого зволожувальні або відновлювальні компоненти входять у значно вищій концентрації, ніж до складу крему. Тому за призначенням та дією існує кілька видів сироваток, а користуватися ними рекомендується курсами. Тоді шкіра відновиться, але не перенавантажиться.

Якщо цьогоріч у вас з’явилися нові мімічні зморшки, придивіться до глибоко зволожувальної сироватки. Якщо пігментація, – до висвітлювальної. Якщо збільшився синтез шкірного сала, – до себорегулюючої.

Антиоксидантна та відновлювальна сироватки нікому не завадять. Антиоксидантна мінімізує наслідки хронічного стресу, підвищить пружність шкіри. Відновлювальна запустить вироблення власного колагену та еластину, вирівняє мікрорельєф, усуне почервоніння та подразнення.

В умовах віялових вимикань світла та блекауту, коли ми не завжди можемо потрапити до улюбленого косметолога, якісна сироватка бодай на деякий час замінить професійний догляд.

Набір тканинних масок

Тканинні маски не омолоджують шкіру, але швидко зволожують роговий шар епідермісу. Але й в домашніх умовах вплинути на роботу інших шарів шкіри ми не здатні.

Тканинну маску можна використовувати у разі зневоднення, подразнення, перед нанесенням декоративної косметики/ після її зняття, для покращення настрою. Вмикаєте атмосферний різдвяний фільм, наносите зволожувальну маску, заварюєте заспокійливий зелений чай і дозволяєте собі побути щасливою хоча б 15-20 хвилин.

Найкраще використовувати тканинні маски курсом – впродовж 5-10 днів.

Пілінг для ексфоліації

Стрес, брак сонячного світла, незбалансоване харчування, віковий фактор сповільнюють процес оновлення шкіри на клітинному рівні. Кератиноцити, основні клітини епідермісу, відлущуються повільніше, що сприяє появі нових зморшок.

Ексфоліація, або відлущення мертвих, непрацездатних клітин, – це та процедура, яка потрібна всім. Молоді, працездатні кератиноцити захищають шкіру від зневоднення та атак патогенних мікроорганізмів. Саме тому раз на 10-14 днів після 25 років я раджу робити делікатний пілінг. Звісно, в домашніх умовах ми не можемо відлущити ороговілі лусочки так якісно й глибоко, як у кабінеті косметолога. Але регулярний м’який пілінг все рівно прискорюватиме оновлення шкіри.

Крем-пілінг або маска-пілінг – це засіб, який також додатково нормалізуватиме роботу сальних залоз та очищатиме пори.

Набір ампульної косметики

Косметика в ампулах – це щось на кшталт сироватки. Головна мета таких ампул – зволожити шкіру, зміцнити захисний бар’єр, висвітлити пігментацію, прискорити процеси відновлення на клітинному рівні. А ще це, безумовно, гарний ритуал турботи про себе. Адже ампули потрібно використовувати щодня впродовж тижня або кількох тижнів. Перед святами – це можливість присвятити час собі та здоров’ю своєї шкіри. Раджу обирати універсальні набори ампульної косметики від перевірених брендів.

Масажер для обличчя

Ролер чи гуаша, дерев’яний чи нефритовий масажер, брендовий чи бюджетний – немає значення. Головне, аби ви щодня знаходили 10-15 хвилин на масаж обличчя. З його допомогою ви покращите мікроциркуляцію крові, тонізуєте м’язи, наситите клітини шкіри киснем, активізуєте вироблення колагену та еластину. А ще масаж – це чудова релакс-процедура, яка покращує настрій.

Якщо маєте змогу, подаруйте собі на різдвяні свята не лише масажер, а й курс професійного масажу. Ваша шкіра скаже вам "дякую".

Подбайте про себе та про свою шкіру!

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