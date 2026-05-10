Як приготувати домашню буженину без духовки
Особливість приготування домашньої буженини в тому, що готується вона дуже просто, без духовки — достатньо каструлі та спецій.
М’ясо виходить соковитим, ароматним. Подавати його можна як основну гарячу страву або як холодну закуску.
Інгредієнти
- свиняча шия
- 1,2 кг
- сушений часник
- 1 ч. л.
- суміш італійських трав
- 1 ч. л.
- мелена паприка
- 1 ч. л.
- мускатний горіх
- ¼ ч. л.
- коріандр
- 1 ч. л.
- лавровий лист
- 2 шт.
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- часник
- 3 зубки
- олія
- 3 ст. л.
- вода
- 1 скл.
- чорний мелений перець
-
- сіль
-
М’ясо помийте та обсушіть паперовим рушником.
Для маринаду змішайте сушений часник, суміш трав, паприку, мускатний горіх, коріандр, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
Змастіть м’ясо цим маринадом і покладіть до холодильника на 10–12 годин.
Цибулю і часник очистьте та розріжте на 2–4 частини.
До каструлі влийте олію, розігрійте, викладіть м’ясо, додайте цибулю, часник і розламаний на частини лавровий лист та обсмажте на сильному вогні з усіх боків до золотистого кольору.
Влийте кип’ячену воду, зменште вогонь і тушкуйте під кришкою 1,5–2 години, періодично перевіряючи, щоб вода не випарувалася (за потреби трохи долийте). Коли м’ясо протушкується, приблизно за 40 хвилин, переверніть його на інший бік та продовжуйте готувати.
Поради:
Якщо вам треба приготувати буженину терміново, залиште м’ясо на одну годину за кімнатної температури.
Замість рослинної олії можна використовувати оливкову.