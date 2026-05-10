ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати домашню буженину без духовки

Особливість приготування домашньої буженини в тому, що готується вона дуже просто, без духовки — достатньо каструлі та спецій.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
3 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
330 ккал
Коментарі
Домашня буженина без духовки

Домашня буженина без духовки / © Credits

М’ясо виходить соковитим, ароматним. Подавати його можна як основну гарячу страву або як холодну закуску.

Інгредієнти

свиняча шия
1,2 кг
сушений часник
1 ч. л.
суміш італійських трав
1 ч. л.
мелена паприка
1 ч. л.
мускатний горіх
¼ ч. л.
коріандр
1 ч. л.
лавровий лист
2 шт.
ріпчаста цибуля
1 шт.
часник
3 зубки
олія
3 ст. л.
вода
1 скл.
чорний мелений перець
сіль

  1. М’ясо помийте та обсушіть паперовим рушником.

  2. Для маринаду змішайте сушений часник, суміш трав, паприку, мускатний горіх, коріандр, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.

  3. Змастіть м’ясо цим маринадом і покладіть до холодильника на 10–12 годин.

  4. Цибулю і часник очистьте та розріжте на 2–4 частини.

  5. До каструлі влийте олію, розігрійте, викладіть м’ясо, додайте цибулю, часник і розламаний на частини лавровий лист та обсмажте на сильному вогні з усіх боків до золотистого кольору.

  6. Влийте кип’ячену воду, зменште вогонь і тушкуйте під кришкою 1,5–2 години, періодично перевіряючи, щоб вода не випарувалася (за потреби трохи долийте). Коли м’ясо протушкується, приблизно за 40 хвилин, переверніть його на інший бік та продовжуйте готувати.

Поради:

  • Якщо вам треба приготувати буженину терміново, залиште м’ясо на одну годину за кімнатної температури.

  • Замість рослинної олії можна використовувати оливкову.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie