ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Кольори, у яких не можна зустрічати 2026 рік: Андре Тан назвав свої "ні"

За словами дизайнера, є кольори, які точно не сприятимуть, щоб 2026 рік став енергійним і успішним. Андре Тан назвав чотири кольори, які він не рекомендує обирати для новорічного святкування!

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Пастельні відтінки

Ці кольори можуть створювати відчуття млявості і пасивності. Вони не додають енергії, яка потрібна для активного та успішного року.

Синій і блакитний

Ці кольори можуть приглушити вогонь коня і поставити рік на паузу.

Білий і сірий

Ці кольори створюють відчуття холоду та порожнечі. Вони не додають енергії і можуть викликати емоційну нудьгу.

Неонові кольори

Вони можуть спричиняти перевтому і відволікати від важливих справ, тому краще їх уникати.

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie