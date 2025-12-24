- Дата публікації
Кольори, у яких не можна зустрічати 2026 рік: Андре Тан назвав свої "ні"
За словами дизайнера, є кольори, які точно не сприятимуть, щоб 2026 рік став енергійним і успішним. Андре Тан назвав чотири кольори, які він не рекомендує обирати для новорічного святкування!
Пастельні відтінки
Ці кольори можуть створювати відчуття млявості і пасивності. Вони не додають енергії, яка потрібна для активного та успішного року.
Синій і блакитний
Ці кольори можуть приглушити вогонь коня і поставити рік на паузу.
Білий і сірий
Ці кольори створюють відчуття холоду та порожнечі. Вони не додають енергії і можуть викликати емоційну нудьгу.
Неонові кольори
Вони можуть спричиняти перевтому і відволікати від важливих справ, тому краще їх уникати.