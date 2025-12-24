Кольори, у яких не можна зустрічати 2026 рік: Андре Тан назвав свої "ні"

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Пастельні відтінки

Ці кольори можуть створювати відчуття млявості і пасивності. Вони не додають енергії, яка потрібна для активного та успішного року.

Синій і блакитний

Ці кольори можуть приглушити вогонь коня і поставити рік на паузу.

Білий і сірий

Ці кольори створюють відчуття холоду та порожнечі. Вони не додають енергії і можуть викликати емоційну нудьгу.

Неонові кольори

Вони можуть спричиняти перевтому і відволікати від важливих справ, тому краще їх уникати.