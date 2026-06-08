Королева Летиція в білому, а її доньки в пастельних луках: члени іспанської королівської родини відвідали месу

Іспанська королівська родина / © Getty Images

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Папа Римський Лев XIV здійснює апостольську поїздку до Іспанії від 6 до 12 червня, що стало першим папським візитом до країни після візиту Бенедикта XVI 2011 року. Під час поїздки Папа Лев відвідає Мадрид, Барселону та Канарські острови Гран-Канарія та Тенеріфе.

Королева Летиція знову скористалася привілеєм одягнути білу сукню на другий день візиту Папи Лева XIV до іспанської столиці. Понтифік цієї неділі звершив месу на честь свята Тіла Христового на площі Сібелес у Мадриді.

Принцеса Леонор та інфанта Софія, король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

На ній були присутні король Філіп VI та королева Летиція, а також двоє їхніх дочок – принцеса Леонор та інфанта Софія.

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Королева одяглася в костюм з тафти від self portrait, взула бежеві туфлі-човники на підборах від Magrit, а образ доповнила сережками-віслюльками з білого золота, виразним макіяжем та зачіскою.

Принцеса Леонор та інфанта Софія, король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Леонор одягла сукню довжини міді від Hannibal Laguna White Madrid і доповнила її блакитними туфлями-слінгбеками Сarolina Herrera та мініатюрною сумкою від цього бренду. Волосся спадкоємиці було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж та сережки-вісюльки з діамантами та блакитним топазом від Luz Jewelry були у вухах.

Її сестра інфанта Софія одяглася в білий топ, м'ятний костюм Mirto Oficial і взула балетки нюдового кольору з відкритою п'ятою та золотим декором на підборах від Magrit. Інфанта також розпустила волосся і зробити макіяж.

Раніше ми показували, який розкішний аутфіт королева Летиція обрала для зустрічі з Папою Римським у Мадриді першого дня його візиту.

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Король Філіп VI, Папа Римський Лев XIV та королева Летиція / © Associated Press

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