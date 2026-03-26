Королева Матильда в розкішній оксамитовій сукні Dior відвідала з королем Філіпом музей
Король і королева Бельгії відповіли взаємністю на норвезьку гостинність, влаштувавши прийом у Національному музеї Осло.
Король Філіп та королева Матильда висловили свою подяку за гостинність норвезької королівської родини на прийомі у Національному музеї в Осло. Бельгійські монархи провели кілька годин з королем Гаральдом V і королевою Сонею і спадковим принцом Гоконом, який був присутній без принцеси Метте-Маріт.
Якщо в середу вранці королева Матильда виблискувала в елегантному ансамблі ніжно-жовтого кольору від Natan, то для вечора в Національному художньому музеї знову віддала перевагу високій моді, обравши творіння від Дому Dior.
На ній була вечірня сукня з оксамиту темно-синього кольору з високою горловиною та поясом, прикрашена вишивкою з паєток і кристалів того ж відтінку, створюючи мерехтливий градієнтний ефект до ліфа.
Матильда вперше продемонструвала цю сукню Dior у Парижі, а саме в Єлисейському палаці, під час свого державного візиту до Франції у жовтні 2024 року. Тепер, через півтора роки, вона знову одягла її на прийом в Осло.
Образ свій королева доповнила маленькою синьою сумкою, сережками в стилі ардеко з діамантами та сапфірами, вечірнім макіяжем та пишним укладанням. Король Філіп обрав елегантний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика.