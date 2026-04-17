Улюблений у герцогині: чому Меган Маркл обожнює носити годинник Cartier принцеси Діани
Від 1996 до 1999 року принцеса Діана часто носила золотий годинник Cartier Tank Française, він був її улюбленим, а тепер його носить дружина її молодшого сина принца Гаррі — Меган Маркл.
Після весілля з принцом Чарльзом 1981 року Діана почала носити годинник Patek Philippe — за повідомленнями, чоловік подарував їй його на 20-й або 21-й день народження. А після їхнього розлучення 1996 року Діана повернулася до Cartier, цього разу обравши годинник Tank Française із квадратним циферблатом.
Як стверджується, саме цей третій годинник дістався синові Діани, принцу Вільяму, після її смерті, і в результаті опинився на зап’ясті Меган Маркл. За іронією долі, колишня акторка серіалу «Форс-мажори» вже мала годинник Cartier Tank Française за кілька років до зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком, принцом Гаррі, купивши його собі 2013 року. Годинник Меган двокольоровий, а годинник Діани — повністю золотий, пише instyle.
Походження її годинника Cartier Tank Française оповите таємницею. Французький Дім представив цю модель 1996 року, того ж року, коли Діана та Чарльз завершили своє розлучення. Через кілька тижнів після підписання документів про розлучення у серпні 1996 року її сфотографували у золотому годиннику Tank Française під час візиту до Білого дому. Через кілька місяців вона знову одягла його у Лондоні на благодійному заході.
Герцогиня Сассекська Меган теж носить цей годинник, практично не знімаючи і часто поєднуючи з браслетом Love від Cartier.