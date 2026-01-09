Зробила це знову: принцеса Кейт з’явилася на публіці без заручальної каблучки

Принцеса Кейт / © Associated Press

Подружжя є співпокровителями благодійної організації NHS Charities Together і відвідало лікарню, щоб відзначити роботу співробітників та волонтерів Національної служби охорони здоров’я (NHS), які справляються зі збільшеним навантаженням у зимові місяці.

Принцеса Кейт з’явилася в елегантному бордовому штанному костюмі в поєднанні з блузкою і відповідними аксесуарами. А ось на її пальці ми не помітили її заручальної каблучки із сапфіром. Відсутня була й інша сапфірова каблучка, яку Кейт подарував чоловік. На принцесі була лише обручка з валлійського золота.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Але, найімовірніше, у такого рішення Кейт не носити прикраси в лікарню була практична причина, просто принцеса дотримувалась загальноприйнятої в лікарнях політики, що наказує звести до мінімуму носіння ювелірних прикрас для зниження поширення мікробів.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Втім, торік у січні під час відвідування Королівської лікарні Марсден у Лондоні принцеса Уельська одягла цілих чотири блискучі каблучки.