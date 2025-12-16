Триярусний торт і виступ кабаре: Дженніфер Лопес влаштувала вечірку на честь 80-річчя мами

Дженніфер Лопес із мамою / © Instagram Дженніфер Лопес

56-річна співачка, акторка, продюсерка і бізневумен — Дженніфер Лопес - опублікувала у своєму Instagram серію фото з вечірки, яка була присвячена 80-річчю її мами — Гваделупе Родрігес. Захід відбувся в одному з клубів Лас-Вегаса.

Дженніфер Лопес із мамою / © Instagram Дженніфер Лопес

Гваделупе Родрігес / © Instagram Дженніфер Лопес

Судячи з фото, свято пройшло дуже весело. Для Гваделупе підготували триярусний рожево-блакитний торт з лялькою на верхівці, з шоу-програмою виступило кабаре — іменинниця теж танцювала під сценою, а діти Лопес — 17-річні близнюки Макс і Емма — виступили зі стендапом.

Дочка Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Син Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

На святі були присутні й сестри Дженніфер — Лінда та Леслі.

Дженніфер Лопес із сестрами / © Instagram Дженніфер Лопес

«З днем народження, мамо! Тобі 80 років! Ти — серце нашої сім’ї, мій найбільший учитель і мій вічний приклад сили, витонченості та безумовної любові. Усе, що я є, — завдяки тобі… твоїм жертвам, твоїй вірі, твоєму почуттю гумору та твоєму глибокому коханню. Спасибі тобі за те, що завжди вірила в мене, підтримувала мене і нагадувала мені, хто я є.

Мені так пощастило бути твоєю донькою, і я люблю тебе безмірно. За 80 років краси, стійкості і любові, і за безліч, безліч моментів разом! Я так рада, що ми всі змогли відсвяткувати цю подію разом і в твоєму улюбленому місці на землі — в Лас-Вегасі!» — написала Дженніфер Лопес під знімками.

День народження Гваделупе Родрігес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із мамою / © Instagram Дженніфер Лопес

Зазначимо, Гваделупе Родрігес родом з Пуерто-Ріко, виховала Дженніфер і двох її сестер у Бронксі, Нью-Йорк, у суворій, але люблячій атмосфері. Вона працювала вихователькою у дитячому садочку. Стосунки між матір’ю й донькою впродовж життя були різними — Лопес розповідала, що в її підлітковому віці між ними виникали серйозні конфлікти, проте зараз вони дуже близькі.

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Лопес із донькою приготувала святкову вечерю для сім’ї.