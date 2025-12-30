Apple входить у гру: інсайдер показав, яким буде перший складаний iPhone Fold (фото)

iPhone Fold. Фото: FrontPageTech

Перший складаний смартфон Apple, який компанія може представити у 2026 році, «засвітився» у новому витоку. Відомий інсайдер та ютубер Джон Проссер оприлюднив 3D-рендери пристрою, який, за його словами, демонструє концепцію майбутнього iPhone Fold.

Про це повідомило видання Dailymail.

За словами Проссера, Apple після тривалих експериментів із різними форматами зупинилася на «книжковому» дизайні — аналогічному до рішень, які вже використовують Samsung та Google.

Витік викликав значний резонанс у фанатів бренду. У коментарях під відео користувачі жартували, що це «різдвяний подарунок», на який чекали. Тим часом чутки про презентацію складного iPhone у вересні 2026 року набувають дедалі більшої впевненості.

Проссер стверджує, що головною відмінністю Apple стане спосіб усунення проблемної «складки» — місця згину, яке досі залишається слабким місцем для гнучких екранів Samsung та Google. За його словами, Apple планує використати металеву пластину для рівномірного розподілу тиску та рідкий метал у шарнірі.

За попередніми рендерами, пристрій буде схожий на стандартний iPhone і матиме товщину близько 9 мм у складеному стані. Зовнішній дисплей — 5,5 дюйма, основний — 7,8 дюйма. У розкладеному вигляді смартфон нібито матиме товщину лише 4,5 мм.

iPhone Fold. Фото: FrontPageTech

Інсайдер також заявив, що гаджет може отримати чотири камери: зовнішню, внутрішню та дві основні. Серед інших можливих рішень — повернення Touch ID, інтегрованого у кнопку живлення, розташовану у верхній частині корпусу.

На відміну від яскравих кольорів моделей Pro цього року, складаний iPhone, за даними витоку, буде доступний лише у чорному та білому варіантах. Щодо вартості — Проссер припускає, що ціна становитиме приблизно $2000–$2500.

Apple, як і раніше, не коментує жодних чуток. Під час спілкування з журналістами після презентації лінійки iPhone 17 у Лондоні старший віцепрезидент компанії з апаратної інженерії Джон Тернус відмовився відповідати на питання щодо iPhone Fold, наголосивши: «Ми ніколи ні про що не розмовлятимемо в майбутньому».

iPhone Fold. Фото: FrontPageTech

Нагадаємо, компанія Apple готує масштабні зміни у виробництві своїх смартфонів, які суттєво вплинуть на якість мобільної фотографії