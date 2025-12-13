Як легко й без хімії видалити пригорілий жир зі сковороди за допомогою популярного овоча

Як очистити сковороду / © pexels.com

Сковорода — незамінний кухонний інструмент, який ми використовуємо щодня, інколи навіть кілька одночасно. Не дивно, що на її дні та стінках швидко накопичується товстий шар жиру й нагару.

Хімічні засоби для очищення часто виявляються малоефективними. Робота з ними потребує рукавичок, а запах і шкідливі випари можуть бути не лише неприємними, а й викликати алергічні реакції.

На щастя, існують прості та безпечні методи, які дозволяють швидко видалити пригорілий жир без хімії.

Простий спосіб очистити сковороду картоплею

Візьміть середню картоплину, розріжте її навпіл і одну половинку обваляйте в харчовій соді. Потім протирайте цією половинкою дно та стінки сковороди або каструлі, як губкою. Процедура займе трохи часу, але результат буде помітний одразу.

Якщо ви плануєте очистити кілька сковорід або каструль, періодично підрізайте забруднену частину картоплі та заново обвалюйте її в соді. Саме поєднання картопляного соку та соди ефективно розчиняє жир і нагар, роблячи посуд чистим і сяйливим.