Яку модель пуховика не можна носити взимку 2025–2026: що вибрати, щоб було тепло та стильно

Який пуховик не варто купувати цієї зими

Цієї зими модні експерти виділяють одну модель, яку точно варто залишити в минулому, і одну, яка стане найвдалішою інвестицією у свій стиль і комфорт.

Антитренд: блискучий короткий пуховик з великими горизонтальними прошивками

Немодний пуховик

Глянцевий матеріал має дешевий та застарілий вигляд. Тренд на блискучі тканини завершився кілька років тому.

Горизонтальні широкі прошивки додають об’єму там, де цього не потрібно. Ця модель візуально «розширює» фігуру та робить силует незграбним.

Дуже коротка довжина — непрактична й неактуальна. Вона розрізає фігуру, підкреслює недоліки та погано захищає від холоду.

Модна модель: матовий подовжений пуховик-кокон із легким приталенням

Модний пуховик

Матовий текстурований матеріал має преміальний вигляд. Така тканина не блищить, не підкреслює нерівності та створює акуратний силует.

Форма «кокон» пасує майже всім фігурам. Вона робить силует стрункішим і водночас залишає свободу руху.

Подовжений крій візуально витягує фігуру. Ідеально для низького, середнього та високого зросту.

Легке приталення додає жіночності, але без драматичного перетиснення.

Мінімум деталей — максимум стилю. Ніяких великих написів, блискучих елементів чи зайвого хутра — саме це головний тренд сезону.

Ідеальний баланс практичності та стилю. Теплий, легкий, пасує до спортивного та класичного одягу.

Саме такі моделі показують у нових колекціях європейські бренди та стилісти вважають їх найвдалішим варіантом на кожен день.