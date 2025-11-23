Магнітна буря 23 листопада: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У неділю, 23 листопада, магнітна буря тримається на слабкому рівні. Фахівці прогнозують, що її К-індекс перебуватиме на зеленому рівні.

Про це повідомляють meteoagent та Британська геологічна служба.

Переважно спокійні геомагнітні умови можуть дещо підвищитися через ефекти високошвидкісного потоку корональних дір.

Реклама

Магнітна буря 23 листопада. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Як повідомлялося, нове міжнародне дослідження, два прості продукти можуть стати справжньою підтримкою для організму.