ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 23 листопада: яка буде її потужність

Протягом дня значних перепадів або різких коливань не очікується.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 23 листопада, магнітна буря тримається на слабкому рівні. Фахівці прогнозують, що її К-індекс перебуватиме на зеленому рівні.

Про це повідомляють meteoagent та Британська геологічна служба.

Переважно спокійні геомагнітні умови можуть дещо підвищитися через ефекти високошвидкісного потоку корональних дір.

Магнітна буря 23 листопада. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 23 листопада. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Як повідомлялося, нове міжнародне дослідження, два прості продукти можуть стати справжньою підтримкою для організму.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie