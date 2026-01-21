Всесвітні економічний форум у Давосі / © Getty Images

Поки Україна потерпає від нищівних ударів по енергетиці, світові лідери в Давосі зосередилися на бажанні президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію. Київ побоюється, що трансатлантична суперечка остаточно витіснить питання війни на другий план.

Про це йдеться у статті Politico.

«У той час як на східному кордоні Європи триває справжня війна, лідерів континенту відволікає фальшива війна на його західному фланзі», — зазначають автори матеріалу.

Поки європейські лідери в Давосі намагаються переконати Трампа відмовитися від ідеї «володіння» Гренландією, увага до України поступово слабшає. За словами українського високопосадовця та іноземного радника, які знайомі з настроями в Києві, така ситуація змусила президента Володимира Зеленського замислитися, чи має сенс його участь у Всесвітньому економічному форумі.

Питання війни в Україні може відійти на задній план

Спочатку європейські керівники планували присвятити цей тиждень Україні та використати заплановану зустріч із Трампом, щоб отримати його особисту підтримку щодо гарантій безпеки для післявоєнної держави. У Києві вважають ці гарантії ключовими для запобігання новій агресії з боку Кремля.

Втім, через зміну дипломатичних акцентів дедалі реальнішою стає загроза, що українське питання відійде на задній план. Це викликає зростальне роздратування як у Києві, так і серед європейських партнерів. Паралельно Трамп нарощує риторику щодо захоплення багатої на ресурси Гренландії, не виключаючи навіть запровадження жорстких тарифів проти восьми європейських держав, які виступають проти анексії найбільшого острова у світі.

«В Україні триває справжня війна з росіянами. Гренландія відволікає енергію від того, про що ми насправді повинні говорити. Було б добре зосередитися на реальній війні, яка триває, де насправді є росіяни, з якими потрібно воювати», — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Тема Гренландії заполонила дискусії в Давосі

Через те, що тема Гренландії фактично заполонила дискусії в Давосі, українські чиновники побоюються, що їхня країна ризикує бути забутою. За їхніми оцінками, європейські столиці, намагаючись врегулювати спричинену Трампом кризу, можуть змушені відсунути війну на сході Європи на другорядні позиції вже найближчими днями.

«Нам потрібна єдність Америки та Європи. Нам потрібно, щоб Америка та Європа були разом, а не ворогували між собою», — заявив відомий український бізнес-лідер, який побажав залишитися неназваним і приїхав до Давоса, щоб домагатися подальшої західної підтримки.

Напруженість між США та Європою через Гренландію виникла у чутливий момент для України

Напруженість між США та Європою через Гренландію виникла в особливо чутливий момент для України. Росія продовжує масовано атакувати енергетичну інфраструктуру країни ракетами та дронами. Водночас винятково холодна зима з температурами нижче -20 градусів лише посилює занепокоєння в Києві щодо здатності країни вистояти без суттєвого збільшення допомоги західних партнерів, передусім у сфері протиповітряної оборони.

«Ця зима відрізняється від трьох попередніх воєнних зим з кількох причин. Через постійні удари по станціях і підстанціях їх стає дедалі важче відновлювати. Вони запускають усе, що мають, щоб знищити енергетичну інфраструктуру — балістичні ракети, крилаті ракети та всі типи дронів. У нас є лише три-чотири години електроенергії на день. А через перебої з теплопостачанням цілі житлові квартали залишалися без тепла протягом тижня», — розповів гендиректор енергетичної компанії ДТЕК Максим Тімченко.

На цьому тлі багато з того, що українська делегація приїхала до Давоса пояснювати та обговорювати, губиться серед зростальних страхів щодо майбутнього системи безпеки під егідою США, яка гарантувала стабільність у Європі від часів завершення Другої світової війни.

Контакти України та США у Давосі

Водночас, за інформацією українських посадовців, представники адміністрації Трампа нині зосереджені переважно на питаннях Гренландії та Гази, а сам Зеленський має труднощі з узгодженням конкретної дати двосторонньої зустрічі з президентом США.

Як зазначив республіканський експерт із зовнішньої політики, президент України налаштований на особисту зустріч, однак стикається з обережною позицією Білого дому.

«Зеленський завжди готовий зустрітися з Трампом, оскільки вважає, що користь переважає ризики, і що якщо він не взаємодіє з ним, то це роблять інші», — сказав республіканський експерт.

Очікується, що українські та американські представники продовжать контакти в Давосі, проте наразі йдеться лише про загальні наміри підписати угоду про економічну відбудову між США та Україною, яку планували укласти цього тижня.

Посилення агресивної риторики Трампа — зокрема його заява про те, що він більше не зобов’язаний мислити «винятково про мир», а також відмова виключити силовий сценарій щодо Гренландії — викликали занепокоєння серед європейських лідерів напередодні його виступу на Всесвітньому економічному форумі 21 січня, де будуть присутні 64 глави держав і урядів.

«Ми не вважаємо, що майбутнє, яке може розгорнутися після всіх розмов і погроз, що ми чули протягом останніх днів, видається особливо світлим для будь-кого з нас», — заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Водночас, за її словами, «я дуже сподіваюся, що ми зможемо якомога швидше повернутися до обговорення того, як завершити війну [в Україні]».

Заяви і дії Трампа щодо Гренландії — останні новини

Напередодні стало відомо, що Північноамериканське командування аерокосмічної оборони найближчим часом розмістить військові літаки на базі Пітуффік у Гренландії в межах планових операцій із захисту Північної Америки. Передислокація авіації, що діятиме спільно з силами США та Канади, заздалегідь узгоджена з Королівством Данія та урядом Гренландії для зміцнення колективної безпеки регіону.

Влада Гренландії закликала мешканців створити п’ятиденний запас продуктів через погрози Трампа встановити контроль над островом. Прем’єр Єнс-Фредерік Нільсен не виключив військового сценарію.

У своїй свіжій заяві Трамп сказав, що контроль над Гренландією є критичним для національної та світової безпеки, а «повернення назад неможливе». На форумі в Давосі президент США анонсував низку зустрічей щодо острова, пообіцявши знайти рішення, яке задовольнить НАТО та зміцнить американські інтереси.