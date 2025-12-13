Уряд запустив програму підтримки родин загиблих журналістів

Журналіст / © iStock

Уряд України розпочав виплати сім’ям загиблих і поранених журналістів під час виконання професійних обов’язків. Першу допомогу отримав батько журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

За її словами, учора уряд ухвалив рішення, яке передбачає одноразову державну допомогу через Держкомтелерадіо для родин журналістів, які загинули або зазнали поранень під час виконання професійних обов’язків. Наголошується, що ця програма закладена в держбюджет на 2026 рік.

«Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя», — підкреслила вона.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 21 журналіст, серед яких українці та іноземці. Всі ці випадки кваліфікують як злочини, за які Росія має відповісти.

Міністерка також вшанувала пам’ять загиблих медійників: «Вічна пам’ять тим, хто віддав своє життя за правду».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захищаючи Україну, загинув колишній журналіст вінницького онлайн-медіа «Вежа» та лейтенант Збройних сил України Богдан Будай.