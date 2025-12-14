Реклама

41-річна мешканка Каліфорнії, США, була шокована, коли замість запланованого видалення величезної пухлини лікарі повідомили їй, що всередині її тіла ховалося майже доношене немовля.

Про це повідомляє Unilad.

Медики лікарні Cedars-Sinai заявили, що повністю сформована дитина Сьюз Лопес розвивалася поза маткою — випадок, який фахівці назвали майже нечуваним у сучасній медицині.

Сьюз Лопес, медсестра з міста Бейкерсфілд, роками жила з болем через гігантську пухлину в ділянці матки. Саме для її хірургічного видалення жінка звернулася до лікарні, сподіваючись нарешті позбутися проблеми, яка суттєво погіршувала якість її життя.

Під час стандартних передопераційних обстежень лікарі провели тест на вагітність, який несподівано виявився позитивним. При цьому обстеження показали, що у Сьюз також була пухлина вагою понад 10 кг.

Жінка народила першу дитину у 20 років, однак упродовж 17 років безуспішно намагалася завагітніти знову. Через проблеми зі здоров’ям і вік вона майже втратила надію стати мамою вдруге.

Медики спочатку припустили, що позитивний тест може бути хибним — подібні результати іноді спричиняють великі кісти яєчників або навіть онкологічні процеси. Проте після появи сильного болю в животі лікарі провели детальне сканування, яке виявило неймовірну картину.

За словами директора пологового відділення лікарні Джона Озімека, матка пацієнтки була порожньою, тоді як гігантська доброякісна кіста яєчника займала більшу частину черевної порожнини.

«Ми виявили майже доношеного хлопчика в невеликому просторі біля печінки, з тазом, що спирався на матку. Вагітність, яка розвивається так далеко від матки, є надзвичайно рідкісним явищем», — пояснив лікар.

Сама Сьюз зізналася, що не могла повірити в почуте. Вона роками жила з нерегулярним циклом і дискомфортом у животі, не підозрюючи, що всередині її тіла розвивається дитина.

Попри радісну новину, лікарі одразу попередили родину про серйозні ризики. Позаматкові вагітності зазвичай мають дуже високий рівень смертності як для матері, так і для дитини.

Для порятунку пацієнтки та немовляти лікарня мобілізувала команду з 30 фахівців і спеціальне обладнання. Під час операції медики одночасно видаляли пухлину та безпечно діставали дитину з черевної порожнини.

Анестезіолог Майкл Санчес повідомив, що після пологів у Сьюз почалася масивна кровотеча. Завдяки швидкій роботі команди та використанню 11 одиниць донорської крові лікарям вдалося стабілізувати її стан.

Сьюз Лопес / Фото: Cedars-Sinai

У результаті операції на світ з’явився хлопчик на ім’я Риу вагою близько 3,6 кг. Попри всі прогнози, дитина народилася живою та здоровою.

Чоловік Сьюз, Ендрю, назвав сина справжнім дивом і зізнався, що родина довго молилася про цю дитину. Сама жінка заявила, що тепер сприймає кожен день як подарунок і не планує втрачати жодної миті.

