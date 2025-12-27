Зеленський поспілкувався зі світовими лідерами напередодні зустрічі з Трампом: про що домовились

Володимир Зеленський та партнери / © Володимир Зеленський

Напередодні зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, українська сторона провела дипломатичну роботу. Президент Володимир Зеленський повідомив про координацію дій із широким колом світових лідерів, які підтримують Україну в боротьбі проти Росії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський висловив вдячність цілій низці впливових політиків, які допомагають Україні тримати удар як на полі бою, так і на міжнародній арені. Серед тих, з ким президент узгодив кроки — лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади, а також керівництво Євросоюзу та НАТО.

«Дякую друзям України Марку Карні, Емманюелю Макрону, Александру Стуббу, Фрідріху Мерцу, Джорджі Мелоні, Метте Фредеріксен, Дональду Туску, Діку Схоофу, Йонасу Гару Стере, Ульфу Крістерссону, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте та Джонатану Пауеллу за координацію та підтримку», — зазначив президент.

Головною темою обговорення став поточний дипломатичний трек та найважливіші пріоритети для захисту українських інтересів.

Зеленський наголосив, що цей етап координації є підготовчим перед надважливою подією — зустріччю з американським лідером. Розмова з європейськими партнерами продовжиться вже завтра, після переговорів у Вашингтоні.

«Завтра після зустрічі з Президентом Трампом продовжимо розмову», — анонсував глава держави.

Ключова мета такої активності — не дати Кремлю жодного шансу нав’язати світу свої умови. Зеленський підкреслив, що лише сила може змусити Росію до реального миру.

«Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир», — резюмував президент.

Нагадаємо, 27 грудня Зеленський здійснив візит до Канади, де в місті Галіфакс провів переговори з прем’єр-міністром Марком Карні.

Головним результатом зустрічі стало оголошення про виділення Україні 2,5 млрд канадських доларів на економічну підтримку та відбудову інфраструктури, яка постраждала від російських атак. Карні підкреслив важливість солідарності з Україною для забезпечення справедливого та тривалого миру.