Зеленський визначився з новим керівником Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський визначився із кандидатурою на посаду керівника Офісу президента України.

Про це він розповів українським журналістам.

«Що стосується керівника Офісу, я визначився. Інформація буде трішки пізніше», — зауважив Зеленський.

Водночас глава держави анонсував масштабні кадрові рішення на регіональному рівні.

«Що стосується очільників обласних адміністрацій, так, зміни будуть на початку року. Одразу на початку року», — додав Зеленський.

Нагадаємо, 28 листопада Андрій Єрмак залишив посаду керівника Офісу президента (ОП). Це сталося одразу після того, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки в його помешканні.

Згодом Зеленський озвучив прізвища потенційних кандидатів, які розглядаються на цю посаду, а саме:

Денис Шмигаль (міністр оборони);

Михайло Федоров (міністр цифрової трансформації);

Сергій Кислиця (перший заступник міністра закордонних справ України);

Кирило Буданов (начальник Головного управління розвідки);

Павло Паліса (військовий, заступник керівника ОП).

Раніше ТСН.ua писав, що відомо про потенційних кандидатів.

