- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1470
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський визначився з новим керівником Офісу президента
Володимир Зеленський обрав нового очільника Офісу президента України, проте поки тримає його ім’я в таємниці.
Президент України Володимир Зеленський визначився із кандидатурою на посаду керівника Офісу президента України.
Про це він розповів українським журналістам.
«Що стосується керівника Офісу, я визначився. Інформація буде трішки пізніше», — зауважив Зеленський.
Водночас глава держави анонсував масштабні кадрові рішення на регіональному рівні.
«Що стосується очільників обласних адміністрацій, так, зміни будуть на початку року. Одразу на початку року», — додав Зеленський.
Нагадаємо, 28 листопада Андрій Єрмак залишив посаду керівника Офісу президента (ОП). Це сталося одразу після того, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки в його помешканні.
Згодом Зеленський озвучив прізвища потенційних кандидатів, які розглядаються на цю посаду, а саме:
Денис Шмигаль (міністр оборони);
Михайло Федоров (міністр цифрової трансформації);
Сергій Кислиця (перший заступник міністра закордонних справ України);
Кирило Буданов (начальник Головного управління розвідки);
Павло Паліса (військовий, заступник керівника ОП).
Раніше ТСН.ua писав, що відомо про потенційних кандидатів.
Читайте також:
Зеленський відповів, чи готові США розгорнути війська в Україні
Зеленський анонсував нові переговори щодо миру на найвищому рівні
Трамп сказав, що Путін хоче бачити успішну Україну: що думає про це Зеленський
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.