"Якщо я його торкнуся — він впаде": Верховен зробив гучну заяву перед боєм з Усиком

Ріко Верховен / instagram.com/ricoverhoeven

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився очікуваннями від прийдешнього бою проти чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика.

Верховен розповів про свою підготовку до поєдинку з українцем, поділившись враженнями від переходу з кікбоксингу в бокс.

Також нідерландець зробив гучну заяву — він впевнений, що якщо зможе дістати Усика своїм ударом, то українець опиниться на канвасі.

"Тренуюсь як скажений. Справді вкладаю дуже багато роботи, бо це величезний перехід. Ми переходимо з кікбоксингу в бокс. З п'яти чемпіонських раундів — до дванадцяти. Тож цей перехід — так, він неймовірний. Дуже масштабний. І для мене зараз, роблячи це й занурюючись ще глибше, ніж раніше, це як повністю поринути в щось нове. Тепер я ще більше відчуваю, що бокс — це справжнє мистецтво. Зазвичай все дуже швидко: п'ять раундів — бах-бах — і кінець. А тут 12 раундів. У тебе є весь цей час, щоб намалювати свій шедевр.

Чи буде в мене весь цей час? Сподіваюся. Дуже сподіваюся, бо якщо я його торкнуся — він впаде. Але будемо мати надію, що ми пройдемо всі 12 раундів і просто отримаємо від цього задоволення", — сказав Верховен у коментарі DAZN.

Поєдинок між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. У професійному боксі на рахунку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Олександр востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

36-річний Верховен, якого називають "королем кікбоксингу", вважається одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

У червні 2025-го нідерландець переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

На боксерський ринг Верховен виходив лише одного разу — у квітні 2014 року він нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

