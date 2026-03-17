"Його вже били і потрясали": Верховен оцінив свої шанси у поєдинку проти Усика

Нідерландський кікбоксер поділився думками про прийдешнє протистояння з українським чемпіоном світу з боксу.

Максим Приходько
Ріко Верховен

Ріко Верховен

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився своїми очікуваннями від прийдешнього бою з українським чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком.

"Усі кажуть, що по ньому складно влучити, і навіть якщо влучаєш, він не так просто падає. Його вже били і потрясали. По ньому влучав Ентоні Джошуа, один з найпотужніших панчерів у боксі. По ньому влучав Тайсон Ф'юрі. Я не думаю, що буде легко нокаутувати його.

Думаю, найкраща перемога, яку я можу здобути, — це виграти поєдинок за підсумками 12 раундів одноголосним рішенням", — заявив Верховен в інтерв'ю The Ring.

Поєдинок між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Олександр зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

36-річний Верховен вважається одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

У червні 2025-го нідерландець переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

У професійному боксі Верховен дебютував у квітні 2014 року, нокаутувавши в другому раунді угорця Яноша Фінферу. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

