Названо склад збірної України на чоловічу естафету Кубка світу з біатлону в Естерсунді
Гонка відбудеться у суботу, 29 листопада.
Став відомий склад збірної України на чоловічу естафету в межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.
За ексклюзивною інформацією Biathlonnews, українську команду в цій гонці представлятимуть: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал та Дмитро Підручний.
Чоловіча естафета в Естерсунді відбудеться у суботу, 29 листопада, початок – о 17:55 за київським часом.
Раніше повіомлялося, що оприлюднено склад збірної України на жіночу естафету в Естерсунді.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.