Проспорт
91
1 хв

Названо склад збірної України на чоловічу естафету Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Гонка відбудеться у суботу, 29 листопада.

Максим Приходько
Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Став відомий склад збірної України на чоловічу естафету в межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.

За ексклюзивною інформацією Biathlonnews, українську команду в цій гонці представлятимуть: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал та Дмитро Підручний.

Чоловіча естафета в Естерсунді відбудеться у суботу, 29 листопада, початок – о 17:55 за київським часом.

Раніше повіомлялося, що оприлюднено склад збірної України на жіночу естафету в Естерсунді.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

