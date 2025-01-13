Бойцы из КНДР в плену ВСУ: что они говорят и какое у них будущее

Украинские защитники пленили бойцов из Северной Кореи.

ВСУ удалось выполнить эту задачу вопреки тому, что РФ убивает раненых на поле боя, а сами северокорейские военные предпочитают совершить самоубийство, чем сдаться украинцам.

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua.

Тактика самопожертвования

В составе российских подразделений в Курской области военные КНДР используют тактику самопожертвования в боях, сообщает "24 Канал" со ссылкой на военного из 33-го отдельного штурмового батальона на псевдо "Леопард".

Боец ВСУ отметил, что северокорейцы используют тактику самопожертвования, прорываясь через минные поля без саперной техники.

"Леопард" описал столкновение с северокорейскими войсками в ближнем бою в деревне Махновка. По его словам, солдаты КНДР используют на фронте "стратегию мясорубки", — отметили в СМИ.

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"Они просто идут в один ряд, в трех – четырех метрах друг от друга, если один подрывается, то санитары идут сзади и забирают погибших, а толпа продолжает идти один за другим. Так они проходят через минные поля", – рассказал он.

По словам военного, во время боев за село северокорейских солдат объединили с россиянами в одно подразделение, чтобы скрыть их идентичность. Однако это поставило его в невыгодное положение, ведь они располагают только стрелковым вооружением, пулемётами, гранатометами и, в лучшем случае, минометами.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из 12 тысяч северокорейских военных, которые отправили в РФ воевать против Украины, уже убиты или ранены 3800 военных.

Также в соцсетях все больше появляются письма северокорейских бойцов, ликвидированных украинскими защитниками.

Один из таких, по имени Джонг в своем блокноте отметил, что его отправили по приказу северокорейского диктатора Ким Чен Ина помогать российским войскам за какую-то вину. Военный убежден, что защищает в Курской области Северную Корею.

Потом КНДРовец признался, что обокрал российских военных в Курской области России и продавал ворованное.

"Уважаемый главнокомандующий Ким Чен Ын приказал нам ни в коем случае не унижать честь родины, в то же время проявлять силу и храбрость спецназа. Во время работы в казарме я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи россиян. Моя вина в том, что я не следовал команде главнокомандующего и украл вещь, которая принадлежит другой стране. Это могло бы вызвать серьезные последствия для наших командиров. Я больше не буду торговать чужими вещами.

Уровень подготовки бойцов из КНДР

Сержант медицинской роты 82 отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Бондарь рассказал, что действующие на Курском направлении войска из Северной Кореи имеют высокий уровень подготовки: физическую выносливость, большую моральную устойчивость и отличные боевые навыки.

По словам военного, северокорейские солдаты эффективно владеют стрелковым оружием. Они также разрабатывают нестандартные тактики, создающие существенные вызовы для ВСУ.

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"Совершая наступательные действия малыми группами, (противник – ред.) совершенно пренебрегает своими ранеными и убитыми, простым языком – переступает через тех, кто "оставил чат", и продолжает выполнять задачи", – говорится в сообщении сержанта.

Сержант подчеркнул, что бойцы из КНДР не сдаются в плен, а ликвидируют себя по одинаковой схеме: "граната у головы и вперед". Тела оставшихся на поле боя обливают легковоспламеняющейся жидкостью и сжигают.

Особое внимание уделяется лицу.

По словам Бондара, у солдат из КНДР очень высокий уровень владения стрелковым вооружением.

Он также сообщил, что северокорейские спецназовцы – это "отдельная каста людей". Они имеют гораздо лучше стандартного уровня подготовки. Поэтому бойцы особенно опасны на поле боя.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Военные КНДР они учатся противодействовать FPV-дронам.

"И в будущем их обучение станет серьезной проблемой для Южной Кореи и западных армий. К сожалению, не вижу, что это понимают", — констатировал Коваленко.

ВСУ взяли в плен солдат КНДР

В декабре прошлого года Украинские Силы обороны взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Об этом сообщал ряд медиа со ссылкой на разведку Республики Корея. Впоследствии стало известно, что пленник скончался от полученных травм.

Президент Украины 11 января сообщил, что украинские воины впервые взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи.

В СБУ и ССО сообщили о двух военных Северной Корее, один из которых 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а другой — воинами-десантниками ВСУ.

ВСУ на Курщине взяли в плен первых солдат Северной Кореи

Сразу после пленения иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией. В настоящее время пленные находятся в Киеве и содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного законодательства.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

Украинские воины на Курщине впервые взяли в плен солдат из Северной Кореи

На момент пленения один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ.

Другой пленник вообще был без документов.

Во время допроса у военного КНДР был найден билет. По словам пленника, этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила согласование с группировками россиян.

Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года.

Пленник из КНДР отмечает, что ехал якобы на учебу, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал в письменном виде, поскольку у него травмирована челюсть.

По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

"Россияне пытаются скрыть тот факт, что это военные из КНДР и выдают им бумаги, что они якобы из Тувы или других подконтрольных Москве народов. Но это – реально корейцы. Они из Северной Кореи, и сейчас наша цель – показать журналистам, чтобы все увидели, что это люди из Северной Кореи, а не из Тувы или Якутии", – сказал советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин в комментарии журналистам в субботу, 11 января.

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Рассказывающие пленные

Один из пленных корейцев имеет повреждение челюсти, поэтому мог только кивать "да" или "нет".

В частности, один из пленных заверил, что он до момента допроса не знал, что находится в Украине или воевал с украинцами. Он утверждал, что их везли "на учебу".

Пленный рассказал, что 3 января их отправили в наступление. Он видел, как многие его земляки были убиты на фронте.

Один из пленных (тот, у кого сломана челюсть) объяснил кивками, что хочет вернуться домой, в КНДР. Другой же заверил, что хочет жить в Украине, если ему дадут шанс остаться.

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"В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение правды корейской об этой войне, получат такую возможность", – добавил президент.

Как сообщил Зеленский в вечернем обращении один из пленных изъявил желание остаться в Украине. Второй из них хочет вернуться в КНДР.

В МИДе прокомментировали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир к " максимальному давлению " на режимы в Москве и Пхеньяне.

Участие в захватнической войне против Украины принимают регулярные войска КНДР, а не наемники, угрожающие Индо-Тихоокеанскому региону.

"Первые северокорейские военнопленные находятся в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, ведут агрессивную войну против европейской страны. Это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона", — пояснил глава МИД.

Какое будущее ждет пленных северокорейцев

Президент Зеленский обратился к диктатору КНДР Ким Чен Ина и выразил готовность отдать ему его людей, если Ким в свою очередь уговорит Путина вернуть украинских пленных.

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"Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие. Это вопрос времени, когда нашим ребятам удастся захватить еще. Украина готова передавать Ким Чен Ину его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в пленники в России", – сказал глава государства.

Для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться, Зеленский пообещал некоторые другие пути.

Обмен с КНДР?! Зеленский намекнул Ким Чен Ыну!

Что говорят в Кремле

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что сейчас якобы нет никакой информации об этих событиях.

"Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал", – высказался Песков.

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